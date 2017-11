Keď si veríte, góly prídu, vraví Bakoš, ktorý sa s Libercom dostal do švrťfinále Ligy majstrov

LIBEREC 8. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Liberca sa v Lige majstrov 2017/2018 dostali do štvrťfinále, na ceste doň vyradili obhajcu prvenstva švédsku Frölundu Indians.

Výraznou mierou sa na prekvapení podieľal slovenský útočník Martin Bakoš, ktorý poslal svoj tím do vedenia 5:4 a zvrátil manko z prvého zápasu. V následnom predĺžení asistoval pri rozhodujúcom zásahu Michala Bulířa.

Na zápas išli z lietadla

"Je super, že sme to zvládli. Na zápas sme išli rovno z lietadla. Ustáli sme nápor súpera a sami sme skórovali. Naše góly dali traja obrancovia, to tímu vždy pomôže," povedal pre web Liberca 27-ročný útočník, ktorý sa strelecky presadil dosiaľ v každom zápase aktuálnej edície Ligy majstrov.





V siedmich dueloch dosiahol už deväť presných zásahov. "Som vďačný za každý gól. Možno to je tým, že som v týchto stretnutiach trochu uvoľnenejší. Naopak, v extralige sa mi až tak nedarí. Keď potom človek na seba začne tlačiť, aby to prekonal, má to často opačný efekt," uviedol Bakoš.

Mužstvo sa zlepšilo v zakončovaní

Rodák zo Spišskej Novej Vsi si myslí, že celé mužstvo sa v ostatnom období zlepšilo v zakončovaní. "Cítim, že si celý tím začal veriť. V koncovke sme uvoľnenejší, čo sa prejavilo aj v zápasoch. Keď si veríte, góly prídu. Stále sme išli úspechu naproti a teraz sa nám to postupom aspoň trochu vrátilo," tvrdí niekdajší hráč bratislavského Slovana a Červenej hviezdy Kchun-lun v Kontinentálnej hokejovej lige.

O prienik do semifinále bude Liberec bojovať so švajčiarskym Zürichom. "Myslím si, že nás čakajú ďalšie náročné zápasy. Opäť musíme ísť krôčik po krôčiku a uvidíme, kam to dotiahneme. Keď budeme hrať takto, rozhodne máme šancu postúpiť," doplnil člen slovenskej reprezentácie na blížiacom sa Nemeckom pohári.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.