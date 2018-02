KDH vyzýva Fica a Kaliňáka, aby okamžite odstúpili zo svojich funkcií

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby okamžite odstúpili zo svojich funkcií.

Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky

Ako agentúru SITA informoval hovorca hnutia Stano Župa v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, existuje dostatočné množstvo dôvodov na vyvodenie politickej zodpovednosti, ktoré oprávňujú k tejto výzve.





"Už v tomto štádiu poznania skutočností, týkajúcich sa brutálneho činu úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je vyvodenie politickej zodpovednosti u týchto dvoch osôb absolútne nevyhnutné," dodáva KDH v stanovisku.

Fico sľúbil milión za informácie

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára.

Premiér Robert Fico prisľúbil milión eur každému, kto poskytne relevantnú informáciu o prípade. Podľa ďalších informácií by vraždy mohli súvisieť s talianskou mafiou operujúcou na východe Slovenska.

Na druhý prípad vraždy novinára v EÚ za posledných päť mesiacov reagovali aj v zahraničí, tragédia sa dostala na titulky českých novín, ale informovali o nej aj iné médiá ako Reuters, AP, The Washington Post či New York Times. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.

