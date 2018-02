KDH chce od SaS a OĽaNO počuť, ako budú postupovať v komunálnych voľbách

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pýta opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), ako chcú postupovať v jesenných komunálnych voľbách.

Mala byť podpísaná dohoda

Ako sa uvádza vo vyhlásení kresťanských demokratov, v posledný januárový deň mala byť podpísaná dohoda medzi SaS a OĽANO, ale nie je jasné, či sa tak stane.





"Voľby do vyšších územných celkov dokázali, že má zmysel spolupracovať. Ak naši kolegovia po ich úspešnom priebehu nabrali toľko sebavedomia, že majú pocit, že nás už nepotrebujú, mýlia sa," konštatuje KDH a parlamentné opozičné subjekty vyzýva, aby deklarovali, či sa spolu dohodli, na čom sa dohodli a či na základe dohody plánujú spolupracovať aj s inými politickými subjektmi.

SaS a OĽaNO nechcú KDH vyčleniť

"Potrebujeme to vedieť. My sme zodpovedná strana. My cítime obrovskú zodpovednosť pri komunálnych voľbách," uvádza sa vo vyhlásení KDH s tým, že hnutie nebude čakať v kúte.

Strana SaS a hnutie OĽANO vlani v decembri deklarovali, že nie je pravda, že mienia vyčleniť z koalícií do komunálnych volieb KDH.

"Mienime postupovať podobne ako pri župných voľbách. Ako dva najsilnejšie opozičné subjekty vytvoríme najskôr jadro takejto koalície, ku ktorému sa na základe neskorších rokovaní budú môcť pripojiť ďalšie politické subjekty vrátane tých mimo parlamentu. Je to efektívny spôsob na dosiahnutie dobrej dohody, ktorý sa už osvedčil," uvádzalo sa vtedy v stanovisku SaS a OĽANO.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.