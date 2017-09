KDH by volilo viac ľudí ako kollárovcov a Most-Híd, Dankova SNS je v prvej trojke

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali teraz, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 27,5 percenta. Druhá by bola strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 15,5 percenta a prvú trojicu uzatvára Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 11,5 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, ktorý robili na vzorke 1125 respondentov starších ako 18 rokov od 24. júla do 20. augusta.





Ako spoločnosť pripomenula, polovica dát bola zozbieraná pred vypovedaním Koaličnej zmluvy zo strany SNS, a väčšina pred odchodom Petra Plavčana z postu ministra školstva. Spoločnosť takisto upozorňuje, že predpokladané zisky strán sú zaokrúhlené na pol percenta.

Hnutie OĽANO-NOVA malo podporu deväť percent respondentov, Kotlebova ĽSNS 8,5 percenta, KDH osem percent, hnutie Sme rodina a strana Most-Híd získali zhodne po šesť percent hlasov opýtaných. Do parlamentu by sa nedostalo SMK-MKP (4,5 %).

Na otázku: "Keby zajtra boli voľby do Národnej rady SR, zúčastnili by ste sa na nich?" odpovedalo 33 percent opýtaných "určite áno", 20 percent "skôr áno", sedem percent "skôr nie", 37,5 percenta odpovedalo "určite nie" a tri percentá sa ešte nerozhodli.

Podľa spoločnosti MEDIAN SK najväčšiu ochotu ísť voliť deklarujú ľudia vo veku 55 - 64 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

Keby zajtra boli voľby do Národnej rady SR, zúčastnili by ste sa na nich? Účasť v % určite áno 33,0 skôr áno 20,0 skôr nie 7,0 určite nie 37,5 ešte som sa nerozhodol/a 3,0

Politický subjekt Preferencie v % Smer-SD 27,5 SaS 15,5 SNS 11,5 OĽANO-NOVA 9,0 Kotleba - ĽSNS 8,5 KDH 8,0 Sme rodina - Boris Kollár 6,0 Most-Híd 6,0 SMK-MKP 4,5 #Sieť 1,0 Iná 2,5

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.