Kažimír sa stal Ministrom financií Európy, mesačník The Banker ocenil nízky deficit Slovenska

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Britský mesačník The Banker patriaci do skupiny Financial Times vyhlásil Petra Kažimíra za Ministra financií Európy za rok 2018. Informoval o tom v utorok slovenský rezort financií. Rozhodnutie udeliť cenu ministrovi Kažimírovi je výsledkom hodnotenia redakčného tímu časopisu, ako aj prieskumu medzi európskymi bankármi a ekonómami.

Rovnocenný partner v Európe

Magazín vyzdvihol a ocenil prácu ministra financií Petra Kažimíra. "Odkedy sa stal v roku 2012 ministrom financií nastalo výrazné oživenie slovenskej ekonomiky. Ministrovi sa podarilo znížiť deficit krajiny zo 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2012, až na plánovanú úroveň 0,83 % v tomto roku," uvádza rezort financií s tým, že Slovensko tak patrí medzi krajiny s najnižším deficitom verejných financií.





"Som rád, že naše úspechy ocenili aj v zahraničí. Je to výsledok nášho snaženia, ale aj skutočnosti, že v rámci Európy sme pre ostatných rovnocenným partnerom, ktorý dokázal svoje postavenie. Samozrejme, je to aj záväzok do budúcnosti," uviedol Kažimír.

Vyzdvihli rast ekonomiky

The Banker vyzdvihol rast ekonomiky Slovenska, ktorý v roku 2016 dosiahol 3,3 % HDP a na rovnakej úrovni by mal byť podľa očakávaní MMF aj v roku 2017. V tomto roku by mala ekonomika rásť 3,7-percentným tempom.

"Verím, že našej ekonomike sa bude dariť aj v budúcnosti a to najmä vďaka investíciám v automobilovom priemysle a technologickým inováciám," doplnil Kažimír.

Časopis The Banker vychádza od roku 1926 a svojich čitateľov má vo viac ako 180 krajinách sveta. Od roku 1996 ho vydáva Financial Times Business.

