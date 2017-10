Kaviarne VIVA CAFE získali ocenenie Best Buy Award

BRATISLAVA 2. októbra 2017 (WBN/PR) V sieti kaviarní na čerpacích staniciach OMV nájdu zákazníci najlepší pomer ceny a kvality

Zákazníci sa teraz môžu tešiť na ešte viac kávy v ponuke a perfektnú chuť

OMV sa stará nielen o kvalitu paliva, ale i o vysokú kvalitu služieb

Zastávka na čerpacích staniciach OMV sa teraz naozaj oplatí aj podľa nezávislej autority. Okrem mimoriadne kvalitného paliva na nich zákazníci nájdu i najlepšie občerstvenie. Švajčiarsky inštitút Icertias ocenil sieť kaviarní OMV Viva Cafe prestížnou medailou Best Buy Award za najvýhodnejší pomer ceny a kvality na trhu. Dokazuje to, že OMV plní svoj sľub „Staráme sa viac“.

„V OMV sa staráme o našich zákazníkov a o to, aby z čerpacích staníc odchádzali s čo najlepším zážitkom. Okrem výkonných palív OMV MaxxMotion k tomu patria aj prvotriedne služby. Neustále zveľaďujeme prostredie i sortiment v našich kaviarňach OMV VIVA CAFE, v ktorých vodiči i posádky nájdu vždy kvalitné občerstvenie. Teší nás, že nás za to odmenili ocenením Best Buy Award, a že vidia, že sa skutočne staráme viac,“ hovorí Gernot Gollner, Retail Manager OMV Slovensko.

Ocenenia Best Buy Award udeľuje švajčiarska spoločnosť Icertias na základe prieskumov trhu. Výsledný rebríček vychádza z hodnotenia samotných zákazníkov a právo hrdiť sa modrou medailou patrí len najlepším v jednotlivých segmentoch.

Zákazníci OMV vedia, že v kaviarňach VIVA Cafe nájdu vždy kvalitnú kávu. Jemnú chuť a arómu kávy VIVA garantuje už výber surovín, ktoré pochádzajú z FAIRTRADE plantáží v Brazílii, Strednej Amerike a Indii. Káva je pražená v slávnej talianskej pražiarni Gimoka a na namiešaní výslednej ideálnej zmesi sa podieľa tím baristov a špecialistov.

Pre milovníkov tohto horúceho nápoja teraz OMV pripravilo aj novinku. Návštevníci VIVA CAFE si teraz môžu na čerpacích staniciach vychutnať svoju kávu v XL verzii s unikátnou a vyváženou arómou a nadýchanou penou.

OMV postavilo svoj obchodný úspech na silnom prozákazníckom prístupe, vyjadrenom v sľube „Staráme sa viac“. Prémiové palivá, skvelá káva i chutné občerstvenie a vysoká kvalita služieb sú dôvodmi, pre ktoré je sieť OMV VIVA tak obľúbená medzi motoristami.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.

