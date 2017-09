Kaščáková by vymenila nielen trenčianskeho župana, podľa nej sa v kraji politikárči a kšeftuje

„Chodím po celom kraji, rozprávam sa s ľuďmi a pozorne počúvam. Vidím najmä skepsu a beznádej. Nevzdávam sa však svojej predstavy, že politika sa dá robiť aj lepšie, poctivo. Hovoria mi, že sa tu nedá nič zmeniť, lebo je to zabetónovaný systém. Ale ak sa tomu nepostavíme, pôjde to len k horšiemu,“ povedala na utorkovej tlačovej besede v Trenčíne Kaščáková, ktorá ide do volieb s heslom Iná ako oni.