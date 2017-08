Karolína Schmiedlová vyhrala trojsetovú bitku v kvalifikácii US Open

NEW YORK 24. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová zvíťazila nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou nasadenou ako dvadsiatou ôsmou za 126 minút 2:6, 6:2, 6:4 v stredajšom zápase 1. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Víťazka využila 8 z 19 brejkových príležitostí a v celkovo získaných bodoch dominovala 93:88.



Dvadsaťdvaročná niekdajšia 26. žena singlového renkingu WTA Kar. Schmiedlová, aktuálne 174. v počítačovom poradí, čelila 19-ročnej Gálfiovej (143.) premiérovo v kariére. V 2. kole kvalifikácie ju preverí iba 15-ročná Američanka Catherine McNallyová, ktorá ani nefiguruje v rebríčku WTA.



Zverenkyňa Milana Martinca v rámci projektu NTC Karolína Schmiedlová si v sezóne 2014 zahrala 3. kolo hlavnej singlovej súťaže na parížskom Roland Garros a predvlani sa dostala tiež medzi najlepších 32 práve na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických, podľahla Češke Petre Kvitovej 2:6, 1:6.

Minulý rok sa Košičanka lúčila v 1. kole "main draw" v New Yorku (rovnako ako na Australian Open, RG a Wimbledone), keď podľahla Lotyške Anastasiji Sevastovovej dvakrát 3:6. V tejto sezóne sa zatiaľ v hlavnej súťaži na Majors neobjavila.

US Open - kvalifikácia - 1. kolo:

- Dalma Gálfiová (Maď.-28) 2:6, 6:2, 6:4 za 126 minút





