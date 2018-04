Karolína Schmiedlová vyhrala na turnaji v Bogote trofej v podobe vtáka, cestou prišiel o nohu

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA International Claro Open Colsanitas v kolumbijskej Bogote (dotácia 250 000 USD, antuka vonku). Bol to pre ňu tretí singlový titul na hlavnej profesionálnej úrovni. Predtým sa radovala v apríli 2015 v Katoviciach a v júli rovnakého roka v Bukurešti.

Cestou do Bratislavy sa jej trofej, ktorú získala za triumf v Bogote, zlomila. Ocenenie v tvare vtáka prišlo o nohu. "Mala som veľa tašiek, trofej som dala do jednej z nich a verila som, že prežije. Žiaľ, jedna nôžka sa zlomila. Mala som poslúchnuť trénera, ktorý mi to neodporučil," povedala po prílete na Slovensko Schmiedlová.

Vstup do turnaja nebol jednoduchý

Tenistka s dominantnou pravou rukou priznala, že vstup do turnaja nebol jednoduchý, no od zápasu k zápasu sa na kurte cítila stále lepšie. "Prvý zápas bol pre mňa veľmi náročný, no dokázala som si, že viem hrať na WTA turnajoch a vyhrávať ťažké súboje. Postupne to bolo stále lepšie a lepšie. V semifinále som bola nervózna, lebo išlo o veľa. Chcela som dokázať, že hrám dobre. Vo finále už nervozita opadla a dúfam, že mi to dodá sebavedomie aj do budúcnosti," ohliadla sa za turnajom 22-ročná Košičanka.



Napriek úspešnému podujatiu vie, že ešte sa potrebuje vo veľa prvkoch zlepšiť. Porovnávať formu s obdobím, keď bola na 26. mieste svetového rebríčka, nechcela.

"Myslím si, že aj počas dvoch rokov, kedy sa mi až tak nedarilo, boli zápasy, v ktorých som hrala dobre, možno i lepšie, ale nedokázala som to tak zlomiť. Hrala som i menšie turnaje. Stále je v mojej hre veľa vecí, ktoré treba zlepšiť. Nie som spokojná so servisom a niekedy som nehrala dosť odvážne. V Bogote však neboli jednoduché podmienky, nebolo ľahké tam hrať a o to viac si víťazstvo vážim."

Bude hrať na Pohári federácie 2019

"V mene všetkých tenistov a fanúšikov tenisu chcem Kaji úprimne zablahoželať. Všetci sa veľmi tešíme, že sa jej po roku trápenia a športovej smoly podaril takýto comeback. Týmto skvelým víťazstvom sa vrátila do prvej svetovej stovky, čo jej zaručuje štart na grandslamových turnajoch," uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.



Zverenka českého trénera Milana Martinca má v tomto období nahustený program, už v stredu znovu odlieta zo Slovenska a zamieri za kolegyňami z reprezentácie do Bieloruska, kde Slovenky odohrajú v Minsku proti domácim hráčkam zápas na tvrdom povrchu v hale Čižovka v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2019.

"Väčšinou z adaptáciou nemám problém, hoci z antuky na tvrdý povrch je to o niečo náročnejšie. Teraz mám celkom sebavedomie i väčšiu radosť z tenisu, takže sa tam teším. Uvidíme, kto bude hrať a ako mi to tam pôjde. Verím tomu, že keď tam baby už teraz trénujú, tak to bude super," povedala aktuálne 84. hráčka počítačového poradia.





Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.