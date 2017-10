Kapusta ako hlavný tréner v Detve končí, nahradí ho Ivan Dornič s cieľom zlepšiť výsledky mužstva

DETVA 21. októbra (WebNoviny.sk) - Len niečo vyše dvoch týždňov vydržal Dušan Kapusta v pozícii hlavného trénera hokejistov HC 07 Orin Detva. Po ďalších neuspokojivých výsledkoch ho na lavičke posledného tímu Tipsport ligy strieda Ivan Dornič. Informuje o tom oficiálny web nováčika najvyššej hokejovej súťaže.

Na dne tabuľky Tipsport ligy

Detva vydolovala zo 14 zápasov iba 1 bod a so skóre 16:55 sa krčí na dne tipsportligovej tabuľky s mankom 15 bodov na deviaty Liptovský Mikuláš. Povestnou kvapkou, ktorá rozhodla o zmene trénera, bola piatková zdrvujúca domáca prehra s Nitrou 0:7.





"Majiteľ klubu Róbert Ľupták sa rozhodol pre tento vážny krok s cieľom zlepšiť výsledky mužstva a priniesť do neho nový impulz. Dušan Kapusta sa po odchode Miroslava Chudého stal hlavným trénerom Detvy, no dlho mu to nevydržalo. Novým hlavným mužom na našej lavičke sa stane Ivan Dornič. Dušan Kapusta zatiaľ zostáva jeho asistentom," informuje web hc07detva.net.

Asistent reprezentáčného tímu

Bývalý skvelý útočník Slovana Bratislava Ivan Dornič (55) začal trénerskú v Nemecku, odkiaľ sa na prelome tisícročia dostal na Slovensko. Začal ako hlavný tréner v Trnave (1998/2000), ktorá hrala vtedy druhú najvyššiu súťaž. Po dvoch sezónach v tomto mužstve jeho kroky putovali do hlavného mesta, kde sa stal hlavným trénerom juniorky Slovana Bratislava (2000/2006).

V roku 2006 pôsobil aj ako asistent trénera pri reprezentačnom tíme SR "18". Tam sa jeho misia pri mládežníckom hokeji skončila a posunul sa do seniorského hokeja, v sezóne 2006/2007 viedol Nitru. O rok neskôr bol už v Maďarsku, kde trénoval Újpest Budapešť, ani tam však dlho nepobudol a sťahoval sa naspäť na Slovensko.

"V ostatných siedmich rokoch si Ivan Dornič vyskúšal pôsobenie v piatich rôznych ligách, takže skúseností má na rozdávanie. Dúfame teda, že sa mu pri našom mužstve bude dariť a dovedie Detvu k víťazstvám," uzatvára web Detvy.

