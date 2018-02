Kapitán Surový ponúkol recept, ako poraziť USA a postúpiť do štvrťfinále olympiády

KANGNUNG 19. februára (WebNoviny.sk) - Tri zápasy priniesli štyri body a aj tak skončili slovenskí hokejisti na poslednom 4. mieste v B-skupine na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Vzápätí sa dozvedeli, že v zápase o postup do štvrťfinále budú ich súpermi Američania, s ktorými už raz na ZOH 2018 tesne prehrali (1:2). Príležitosť na revanš ako sa patrí, ale kapitán Tomáš Surový sa na to pozerá triezvo.

"Stane sa na turnaji, že sa hrá s tým istým súperom dvakrát, nie je to nič neobvyklé," začal rozvíjať tému osemfinálového súpera Surový. "Poznáme ich, oni nás, treba sa dobre pripraviť a vylepšiť veci, ktoré nám v prvom zápase s nimi nefungovali," pokračoval Surový.





Vzápätí svoje predchádzajúce vety rozmenil na drobné. "Musíme sa viac sa tlačiť do bránky. S jedným gólom sa ťažko vyhrávajú zápasy. Treba byť agresívnejší, dostať puk do predbránkového priestoru a tam to dotlačiť. Na druhej strane sa budeme snažiť eliminovať ich agresivitu smerom do našej bránky, Musíme prejsť stredným pásmom bez straty puku,lebo Američania vedia byť dobre stiahnutí, no zároveň aj variabilní v prechode do útoku."

Pre Slovákov sa začína nový turnaj

Z úvodnej senzácie a triumfu 3:2 nad olympijskými športovcami z Ruska Slováci napokon nevyťažili nič, keďže podľahli Američanom (1:2) aj Slovincom (2:3 po sam. nájazdoch). Mohli tieto tesné nezdary zanechať stopy v hlavách hráčov?





"Mohli, ale treba si uvedomiť, že toto všetko už je za nami. Nie sme šťastní, že sme sa dostali do takej situácie, ale už to nezmeníme. Musíme sa poučiť tak, aby sme v ďalšom zápase boli silnejší, nie slabší. Rozobrali sme si, čo bola príčina a teraz hľadíme dopredu. Začína sa pre nás nový turnaj a všetko bude o tom najbližšom zápase," pokračoval Surový.





Na tému Američania alebo iný vhodnejší súper odmietol polemizovať. "Pravidlá turnaja boli vopred dané a každého súpera treba rešpektovať."

Čo povie v kabíne pred osemfinále?

Tridsaťšesťročný Surový má bohaté skúsenosti zo zápasov, ktoré rozhodujú o úspechu či neúspechu na turnaji. Odohral veľké množstvo súbojov play-off v zámorí, ale aj európskych súťažiach KHL, SHL či v reprezentačnom drese.

Čo povie kapitán v kabíne pred osemfinále na ZOH svojim spoluhráčom? "Treba sa uvoľniť a veriť vo svoje sily a vo víťazstvo. Zápasy play-off sú také, že sa hrá opatrnejšie a taktickejšie. Dôležité bude, aby sme na začiatku nepustili súpera do náskoku a potom ho nenaháňali celý zápas. Dôležitá je koncentrácia, ale premotivovanosť môže uškodiť. Treba ísť do zápasu koncentrovaný, ale nie nervózny. A najmä si treba veriť," rozlúčil sa Surový.

Súboj o postup do štvrťfinále na ZOH v Pjongčangu Slovensko - USA sa v Kangwongu začne v utorok o 12.10 h miestneho času, čiže o 4.10 h SEČ.

