Kapitán Sekera slovenskému tímu verí, na majstrovstvách sveta sa pokúsia o najlepší výsledok

KODAŇ 3. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu síce čaká premiérový zápas na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku až v sobotu večer, no Slováci sa už od stredy dôsledne pripravujú v dejisku šampionátu na dôležité súboje základnej A-skupiny v kodanskej Royal Arene.

Siedmy svetový šampionát

Kým v stredu večer trénovali na hlavnej ploche, vo štvrtok všetci korčuľovali v tréningovej hale. Celé mužstvo počas MS 2018 povedie v pozícii kapitána obranca Andrej Sekera, pre ktorého to bude už siedmy svetový šampionát v kariére.

Debutoval v roku 2008, nechýbal v reprezentácii pri zisku striebra v Helsinkách 2012 a ani v ďalších rokoch nevynechal možnosť pomôcť tímu SR, ak mu to povinnosti či zdravotný stav dovolili.

Aj pri svojom predchádzajúcom štarte na MS v Rusku 2016 nosil na drese kapitánske "céčko". "Šampionát je tu, veľmi sa na neho teším," hovorí 31-ročný bek, ktorý od leta 2004 pôsobí v zámorí.



Ostatné tri sezóny v NHL absolvoval v klube Edmonton Oilers. "Mať céčko je dobrý pocit a veľké pocta. Budem sa snažiť toto mužstvo priviesť k čo najlepším výsledkom," pokračuje.

Šanca aj pre nováčikov

Slovenskú reprezentáciu na MS v Kodani tvoria skúsení harcovníci, ale nechýbajú ani mladíci. Napríklad v defenzíve dostali šancu 21-ročný Mário Grman a iba osemnásťročný Martin Fehérváry. "Chlapci sú v nominácii a asi si zaslúžili dostať pozvánku na šampionát. Tréner vyhodnotil, že hrali v príprave dobre. Myslím si, že to pre nich bude dobrá škola a vynikajúca skúsenosť," myslí si Andrej Sekera.

Do slovenského tímu sa dostalo aj viacero hokejistov, ktorí v aktuálnej sezóne hrali v najvyššej domácej súťaži. "Nepovedal by som, že je to pre mňa prekvapenie. Chalani asi hrali dobre a svojimi výkonmi v lige ukazujú, že do reprezentácie patria. Hráčska základňa síce už nie je taká, ako kedysi, ale v tíme je to najlepšie, čo máme k dispozícii. A s tým ideme bojovať na majstrovstvách sveta," poznamenal bojnický rodák a priznal, že pri príchode k národnému družstvu nepoznal všetky tváre. "Pár chalanov som nepoznal, ale veľmi rýchlo som zistil, kto je kto," povedal Sekera.

Slovenská reprezentácia sa už niekoľko šampionátov márne snaží o postup do štvrťfinále MS a pred rokom sa takmer neudržala medzi elitou. Andrej Sekera ako správny kapitán svojmu tímu verí. "Mužstvo máme mladé, dravé a bojovné. Ak budeme dodržiavať systém a hrať dobre v obrane, tak sa pokúsime spraviť dobrý výsledok," vyhlásil.

