Kapitán Edmontonu je sklamaný, kanadskí hráči NHL sa nezúčastnia olympiády v Pjongčangu,

TORONTO 27. júla (WebNoviny.sk) - Kapitán hokejového tímu Edmonton Oilers Connor McDavid netají sklamanie, že NHL nevyšle hráčov na zimné olympijské hry do Pjongčangu.

"Bola by to špeciálna skupina, a človek verí, že by bol jej súčasťou," povedal McDavid pred novinármi a pokračoval: ."Je to sklamanie, ale takto to je. Mali by ste mať možnosť reprezentovať krajinu na najvyššej úrovni, a olympiáda je najvyššia možná úroveň."



McDavidovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako Hockey Canada (Národná hokejová federácia krajiny) oznámila, že hľadá do kádra tímu do Pjongčangu talent mimo NHL. Sean Burke, generálny manažér tímu v utorok povedal, že väčšina hráčov kanadského výberu sa bude grupovať z hokejistov pôsobiacich v Európe.

Odmietavý postoj NHL k hrám vzišiel z nezhôd týkajúcich sa výdavkov, ako aj z obtiažnosti prispôsobenia hracieho kalendára súťaže termínu OH.

