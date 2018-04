Kanonier Kovaľčuk opúšťa KHL a údajne sa upíše „jazdcom“ z New Yorku

NEW YORK 10. apríla (WebNoviny.sk) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk by sa mal v blízkej dobe dohodnúť na zmluve s New Yorkom Rangers v severoamerickej NHL na dva až tri roky.

Za jednu sezónu by si podľa nového kontraktu mohol zarobiť šesť miliónov amerických dolárov. Čerstvý olympijský víťaz môže s klubmi NHL rokovať podľa kolektívnej dohody od 15. apríla, kontrakt však nemôže oficiálne podpísať skôr ako 1. júla.



Tridsaťštyriročný kanonier hral v NHL v rokoch 2005 až 2013, potom sa vrátil do vlasti, kde absolvoval dosiaľ päť sezón v drese SKA Petrohrad v Kontinentálne hokejovej lige (KHL). Informácie uverejnil portál hokej.sk s odvolaním sa na rešpektovaného ruského žurnalistu Igora Jeronka.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.