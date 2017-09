Kandidát na župana Mičev žiada od Uhríka z Kotlebovej ĽS NS ospravedlnenie a odškodné jedno euro

BANSKÁ BYSTRICA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Stanislav Mičev, ktorý kandiduje na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), na tlačovej konferencii informoval, že pred týždňom podal žalobu v Nitre na podpredsedu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Milana Uhríka.

Predmetom žaloby sú vyjadrenia Uhríka v relácii Téma dňa televízie TA3 zo 16. mája na adresu Mičeva, že „bol pracovníkom ŠTB, ktorý donášal na ľudí a udával ľudí za peniaze“.

Euro použije zmysluplne

Od Uhríka, ktorý kandiduje v Nitrianskom kraji na pozíciu predsedu kraja, požaduje Mičev písomné ospravedlnenie a od televíznej spoločnosti požaduje odvysielanie toho istého ospravedlnenia.

„Zároveň chcem aj odškodné vo výške jedno euro do troch dní od vynesenia rozsudku,“ doplnil Mičev a dodal, že toto euro použije zmysluplne na svoju volebnú kampaň, ak to bude rozhodnuté do novembrových volieb.





Mičev disponuje dokumentom z Ústavu pamäti národa, ktorý potvrdzuje, že nebol evidovaný ako spolupracovník bezpečnostnej zložky, ale bol vedený iba ako kandidát tajnej spolupráce.





Ako sa už k tomu v minulosti vyjadril, jeho evidencia vzišla z toho, že ako historik v roku 1988 sprevádzal v expozícii amerického chargé d‘affaires z Prahy a následne od neho chcel akýsi človek informácie z amerického veľvyslanectva. Celé je to podľa neho nezmysel a preto po pár mesiacoch aj spis zavreli.

Podporí najsilnejšieho kandidáta

Mičev ako kandidát na predsedu BBSK sa vyjadril aj k predvolebnému boju, v ktorom sa chystá ostať a vyhrať voľby ako nezávislý kandidát. Naďalej chce postupovať podľa memoranda, ktoré inicioval, a ktoré okrem neho podpísal iba kandidát na župana Martin Klus.

„Na konci septembra podporím najsilnejšieho kandidáta,“ uviedol Mičev. Potvrdil, že sa nebude uchádzať o žiadnu politickú podporu. Na otázku agentúry SITA, či by on prijal podporu niektorej politickej strany, odpovedal, že to „nepripadá do úvahy“.

