Kandidát na predsedu Banskobystrického kraja Mičev predstavil memorandum o porozumení

BANSKÁ BYSTRICA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Memorandum o vzájomnej podpore kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) predstavil už v máji generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Keďže vtedy ho podpisom akceptoval len jeho predkladateľ, dnes oslovuje opäť všetkých kandidátov, aby sa pridali k upravenej verzii. Agentúru SITA o tejto snahe informovala koordinátorka kampane Stanislava Mičeva Jana Orlická.

Nahradiť vedenie

Podľa Mičevovho protikandidáta, politológa a poslanca NR SR Martina Klusa, ktorý je nominantom širokej koalície SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, je memorandum vysoko demokratická myšlienka. Podľa neho však v máji predložené memorandum malo pár štylistických nedostatkov, ktoré mu neumožnili svoj podpis priložiť. „Tieto sa nám však úspešne podarilo upraviť a aj vďaka operatívnemu súhlasu koaličných partnerov, dnes nič nebráni tomu, aby som sa k memorandu pripojil,“ spresnil Klus.



V aktuálnom znení dokumentu sa za jeho cieľ uvádza snaha nahradiť súčasné vedenie BBSK, reprezentované Marianom Kotlebom, predsedom strany Kotleba - ĽSNS a zachovať pôvodné historické hodnoty našej kultúry, dosiahnuť spokojnosť občanov a posunúť kraj k objektívnemu rozvoju a všestrannej komunikácii.

Memorandum je prejav dobrej vôle

Tí kandidáti, ktorí ho podpíšu, deklarujú, že od momentu jeho podpisu do 5. septembra budú viesť otvorenú kampaň každý individuálne. V čase od 5. do 15. septembra spoločne prehodnotia ďalší postup s hľadaním nástrojov na výber kandidáta, ktorý bude mať najväčšie šance uspieť vo voľbách 4. novembra a ktorému bude vyjadrená podpora ostatnými kandidátmi.



Stanislav Mičev opäť oslovil aj ostatných kandidátov, aby sa k upravenej verzii memoranda pridali a v tejto chvíli čaká na ich reakcie. „Memorandum je prejavom dobrej vôle a k ničomu aktuálnych kandidátov nezaväzuje. Len vyjadruje ich ochotu hľadať kompromis medzi osobnými ambíciami a vyšším cieľom. Zároveň vysiela signál voličom, ktorí tiež majú vlastné predstavy o svojej voľbe, aby mali čas nájsť kompromis medzi osobným postojom a vyšším cieľom, o ktorý v našom kraji v skutočnosti ide. Preto verím, že sa pripoja aj ďalší,“ doplnil Mičev.

Výťah do veľkej politiky

„Cestujúc po kraji cítim, že občania takýto krok od nás zároveň očakávajú, pokiaľ bude kandidovať súčasný župan. Nechcú, aby sa ich hlasy rozdelili medzi osem kandidátov a náš kraj by tak zostal na ďalších päť rokov napospas človeku, ktorý pre jeho rozvoj neurobil vôbec nič. Naopak, poslúžil mu len ako zamestnávateľ rodiny a straníckych príslušníkov, resp. ako výťah do veľkej politiky,“ uviedol Klus.



„To najlepšie, čo by sa nášmu kraju mohlo stať, by bolo, ak by Marian Kotleba ani nekandidoval. Keďže sa evidentne bojí prehry a vyčkávaním s ohlásením kandidatúry do poslednej chvíle taktizuje, tak je zrejmé, že aj táto iniciatíva tomu môže napomôcť,“ uzavrel Mičev.

