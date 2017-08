Kanaďanovi Ramseymu vyšla premiéra na pozícii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie

TŘINEC 23. augusta (WebNoviny.sk) - Kanaďanovi Craigovi Ramseymu vyšla premiéra na pozícii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie.

Šesťdesiatšesťročný odborník zo zámoria priviedol hráčov SR, ktorých prvýkrát videl na žilinskom zraze v pondelok, k stredajšiemu triumfu 2:0 nad omladeným výberom Česka, navyše na jeho ľade v třineckej Wer aréne. Slováci si nad Čechmi pripísali iba štrnáste víťazstvo v 61. vzájomnom meraní síl, súper ich má na svojom konte 40.



"Hráčom som po zápase povedal, že víťazstvo je dobré, ale vieme, že musíme hrať lepšie. V stredu sme nemali dobrý začiatok, aj keď sme pomerne skoro strelili gól. Najviac z celého stretnutia sa mi páčila naša tretia tretina, v ktorej sme s prehľadom dotiahli duel k víťazstvu. V úvode zápasu sme sa akoby len pozerali na Čechov, ktorí nás dostali pod tlak. Obrancovia však veľmi dobre blokovali strely," zhodnotil hlavný kouč Craig Ramsay svoj prvý zápas na striedačke tímu SR, ktorý bol zároveň prvým v olympijskej sezóne.

Konrád kryl 34 streleckých pokusov

Hrdinom stretnutia sa stal brankár Branislav Konrád, ktorý kryl všetkých 34 streleckých pokusov domáceho družstva. Vyžarovala z neho istota, niekoľkokrát mu k čistému kontu pomohlo aj šťastie.

"Chytalo sa mi dnes celkom dobre. V prvej tretine sme mali trochu problémy, no potom sa to zrovnalo. V tretej sme hrali presne to, čo sme potrebovali, a dotiahli to do víťazného konca. Každý brankár má rad zápasy s množstvom práce, podarilo sa mi dostať sa do tempa a potom to šlo samé," povedal 29-ročný gólman, na klubovej úrovni hráč HC Olomouc.

Premiéroví strelci

Oba zásahy Slovákov dosiahli premiéroví strelci, Matej Paulovič aj Patrik Svitana si v stredu v Třinci otvorili účet v reprezentácii. Obaja v treťom zápase v národnom tíme. Rozhodujúci gól patril 22-ročnému odchovancovi topoľčianskeho hokeja Matejovi Paulovičovi.

"Som rád, že som strelil víťazný gól a dokonca prvý v reprezentácii. Dôležitejšie však je, že sa nám podarilo vyhrať, ani raz sme neinkasovali a hrali sme dobre v obrannom pásme. V prvej časti sme sa trochu spoznávali, no potom sa to zlepšilo," poznamenal hráč HK Nitra, ktorý v súkromnej zbierke nebude mať pamiatku na prvý gól v reprezentácii. "Nik mi ten puk neodložil..." prezradil.

Odveta sa hrá v Žiline

Premiéru okrem kouča Ramsayho na reprezentačnej lavičke zažil aj Ľubomír Višňovský, ktorý len pred rokom ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Prijal totiž ponuku počas augustovej akcie národného tímu pomôcť Kanaďanovi pri práci s bekmi.

"Myslím si, že obrancovia dnes celkom slušne rozohrávali puky útočníkom. V prvej tretine sme však strácali veľmi veľa pukov a na to si musíme dávať pozor. Máme z dnešného duelu video a poriadne si ho rozoberieme. Odveta bude náročná, pretože chalani majú za sebou ťažké tréningy pod novým koučom," poznamenal Višňovský.

Odveta je na programe vo štvrtok 24. augusta o 17.00 h v Žiline.

