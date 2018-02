Kanaďan Bloemen narušil dominanciu Holanďanov, vytvoril olympijský rekord a získal zlato

PJONGČANG 15. februára (WebNoviny.sk) - Kanadský rýchlokorčuliar Ted-Jan Bloemen v olympijskom rekorde 12:39,77 min získal zlato vo štvrtkových pretekoch na 10 000 m na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Druhý s odstupom 2,21 sekundy skončil Holanďan Jorrit Bergsma a tretí bol Talian Nicola Tumolero, ktorý zaostal o 14,55 s.

Kanadský reprezentant triumfom narušil absolútnu dominanciu holandských rýchlokorčuliarov, ktorí dosiaľ v Pjongčangu ovládli všetky disciplíny a nazbierali päť zlatých medailí.

Nadviazal na premiérové striebro

"Chvíľu potrvá, kým si to všetko uvedomím. Je náročné vyjadriť, čo mi prechádza mysľou. Je to pre mňa naozaj emotívne. Olympiáda je najväčšie podujatie, na akom som dosiaľ súťažil, a zvíťaziť na nej je maximum, ktoré ako športovec môžete dokázať," povedal pre Olympijský informačný servis (OIS) Bloemen a dodal: "Na tieto preteky sme sa s mojím tímom pripravovali veľmi dlho. Som hrdý, že sa nám dnes podarilo uspieť, je to úžasné."





Tridsaťjedenročný rodák z holandského Leiderdorpu Bloemen nadviazal na svoje nedeľňajšie striebro z polovičnej trate, ktoré preňho bolo premiérovým kovom pod piatimi kruhmi.

Bergsma prvenstvo neobhájil

"Boli sme na seba pyšní už po zisku striebra na 5000 m, ale chcel som zvíťaziť a dostať aj zlatú medailu," uviedol Bloemen a pokračoval: "Boli to ťažké preteky. Mal som dobrý rytmus i dynamiku, snažil som sa čo najviac sa tlačiť dopredu. Dal som všetko do toho, aby som cieľovú čiaru preťal v najlepšom čase."

Práve Bloemen je držiteľom svetového rekordu na tejto vytrvalostnej trati výkonom 12:36,30, ktorý predviedol 21. novembra 2015 v americkom Salt Lake City. Olympijské maximum dosiaľ malo hodnotu 12:44,45, v ruskom Soči 2014 ho utvoril spomenutý Bergsma, teraz nedokázal obhájiť svoje prvenstvo.

RÝCHLOKORČUĽOVANIE

Muži – 10 000 metrov: Ted-Jan Bloemen (Kan.) 12:39,77 min – OR, 2. Jorrit Bergsma (Hol.) 12:41,98, 3. Nicola Tumolero (Tal.) 12:54,32, 4. I Sung-hun (Kór. rep.) 12:55,54, 5. Jordan Belchos (Kan.) 12:59,51, 6. Sven Kramer (Hol.) 13:01,02, 7. Patrick Beckert (Nem.) 13:01,94, 8. Bart Swings (Belg.) 13:03,53

