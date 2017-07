Kaliňák: Slovensko je pripravené pomôcť Vietnamu budovať bezpečnostný priemysel

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) - Slovensko je pripravené v najbližších týždňoch vyslať do Vietnamu expertov z oblasti bezpečnostných technológií. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák počas pracovného obeda s vietnamským ministrom pre verejnú bezpečnosť To Lamom v Bratislave.

Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu vnútra, minister tak podporil pokračujúcu bezpečnostnú spoluprácu medzi obidvoma krajinami.

Dohody o spolupráci

Slovensko a Vietnam podpísali v marci tohto roku dohody o spolupráci v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti najmä v oblastiach, ako je nadnárodný organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov, terorizmus a jeho financovanie, korupcia, falšovanie peňazí alebo nedovolené obchodovanie so zbraňami.



Vietnam buduje v Hanoji technologický park, kde plánuje vyvíjať a vyrábať produkty určené pre bezpečnostné zložky, pričom Slovensko je pripravené krajine pomôcť najmä odborníkmi a know-how. "Vidíme tu veľký potenciál. Spoločný podnik by mohol bezpečnostnými technológiami zásobovať aj iné krajiny v regióne, čo môže byť pre Vietnam zaujímavé z pohľadu exportu," povedal Kaliňák.

Dodajú zoznam

Vietnamská strana teraz podľa rezortu vnútra musí dodať zoznam, o ktoré technológie a odborníkov má záujem. Na základe toho sa zriadia expertné skupiny, ktoré by dohliadli na budovanie podniku.

Ministerstvo pripomína, že Vietnam je pre Slovensko 14. najvýznamnejším obchodným partnerom, pričom slovenské firmy sa už dnes podieľajú na veľkých investičných projektoch v tejto ázijskej krajine.

Minister vnútra svojmu rezortnému kolegovi už počas jeho marcovej návštevy Vietnamu okrem výcviku vietnamských bezpečnostných zložiek v našom výcvikovom stredisku Lešť ponúkol aj možnosť liečenia zranených vietnamských príslušníkov polície v slovenských zdravotníckych a rehabilitačných zariadeniach.





