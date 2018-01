Kaliňák reaguje na kritiku OĽaNO o menších oprávneniach policajtov

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Policajti nemajú obmedzené svoje práva, naopak, budú sa rozširovať, aby policajt mohol na mieste nastoliť poriadok. Na tlačovej besede to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák na margo dnešných vyjadrení poslancov NR SR Z OĽaNO.

Procesné úkony nie sú dostatočne dobré

Minister vysvetlil, že oprávnenia, ktoré boli vo Vyhláške ministra vnútra z roku 2008, bolo potrebné zmeniť po tom, čo ukázala prax. Zároveň podotkol, že vyhláška v žiadnom prípade nemôže ísť proti zákonu o Policajnom zbore. Dodal, že vyhláška sa vzťahovala k Trestnému poriadku.

"V roku 2008 vznikla vyhláška, ktorá využívala jedno konkrétne ustanovenie Trestného poriadku o tom, že aj iní policajti ako poverení vyšetrovatelia môžu vykonávať niektoré úkony. Počas praxe sa stalo, že sa súdy rozhodli, že niektoré procesné úkony už v trestnom konaní sú podľa Trestného poriadku nedostatočne dobré, nevyložiteľné, pre nich často nezákonné. A teda by ich v niektorých prípadoch mohol napadnúť advokát," povedal Kaliňák a dodal, že vyhláška môže zákon len objasňovať alebo ho rozširovať.

Súdom sa nepáčili doterajšie vyhlášky

Policajný prezident Tibor Gašpar v utorok vyjadril poľutovanie, že policajný zbor je vťahovaný do politického boja. Podľa neho proces tvorby zákonov a nižších právnych noriem má svoje postupy a nie je na svojvôli ministra vnútra, aby menil vyhlášku. Gašpar je presvedčený, že policajtom sa nezobralo oprávnenie zadržať podozrivú osobu. Polícia podľa neho môže efektívne dokumentovať všetku trestnú činnosť.





"Prvá vyhláška vznikla v roku 2008 a mala tak trochu pomáhať vyšetrovateľom a povereným príslušníkom aj inými policajtmi tým, že im dala možnosť urobiť nejaký úkon, ktorý vyhláška vymenúvala. Po nejakej aplikačnej praxi sa ukázalo, že súdy s tým mali problém a senáty viacerých súdov rozhodli rôzne a povedali, že tí policajti, ktorí realizovali úkony z tej vyhlášky, ich nerealizovali v súlade s tou vyhláškou a že nie sú oprávnení ich vykonávať a že teda treba vyhlášku zmeniť alebo zmeniť trestný poriadok. Preto sa vecou zaoberal aj Najvyšší súd SR."

Gašpar ďalej uviedol, že vecou sa zaoberala aj generálna prokuratúra a vytvorili pracovnú skupinu, ktorá pripravovala novú vyhlášku. "Na základe toho vznikol návrh novej vyhlášky," dodal s tým, že v súčasnosti diskutujú s generálnou prokuratúrou o absolútnom zrušení vyhlášky. Policajný prezident zdôraznil, že policajti na žiadnych oprávneniach neutrpeli a polícia môže efektívne pracovať.

Podľa Vašečku Kaliňák odňal policajtom oprávnenia

Minister vnútra aj policajný prezident si myslia, že informáciu OĽaNO nedostalo od policajtov. Gašpar podotkol, že všetci policajti sú o svojich oprávneniach vždy informovaní.

Podľa poslanca NR SR za OĽaNO Richarda Vašečku minister vnútra Robert Kaliňák odňal policajtom viacero oprávnení, bez ktorých sa cítia v teréne úplne bezrukí. Povedal to na dnešnej tlačovej besede s tým, že hnutie na túto skutočnosť upozornili samotní policajti. Medzi oprávneniami, o ktoré prišli, je aj také, podľa ktorého doposiaľ mohli zasiahnuť proti nebezpečným páchateľom trestných činov. "Obrátili sa na nás policajti s podnetom, že im minister odňal viacero oprávnení, bez ktorých sa cítia bez ruky, bez nich nemôžu zasiahnuť proti niektorým trestným činom," uviedol.

Bezpečnosť ľudí a policajtov je ohrozená

Ako v utorok uviedol poslanec NR SR za OĽaNO Gábor Grendel, od augusta minulého roka platí nová vyhláška ministra vnútra, ktorá nahradila dovtedy platnú vyhlášku z roku 2008. Pôvodná vyhláška obsahovala 48 oprávnení a nová ich má iba 18. Ako príklad uviedol podľa neho kľúčovú právomoc, o ktorú skupina policajtov prišla, a tou je obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.





Bežní hliadkujúci policajti podľa OĽaNO musia mať oprávnenie na obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby okamžite, ako je identifikovaná a nemôžu čakať na vyšetrovateľa alebo na povereného príslušníka. "Súčasný právny stav ohrozuje bezpečnosť ľudí a ohrozuje bezpečnosť samotných policajtov," dodal Grendel s tým, že ak policajti neprichytia páchateľa na mieste činu alebo bezprostredne po jeho spáchaní a stretnú ho o dva dni niekde na ulici, nemôžu ho zaistiť.

Zároveň OĽaNO verí, že nešlo o úmysel ministra vnútra, ale o nedopatrenie, keď spomínané opatrenie sa do novej vyhlášky nedostalo. Podľa poslancov za OĽaNO by mali mať policajti túto právomoc naspäť, a preto sa rozhodli zahrnúť ju priamo do zákona. Na blížiacu sa schôdzu parlamentu preto predkladajú návrh novely zákona o Policajnom zbore. O potrebe zmeny hovorili s viacerými policajtmi aj odborníkmi z oblasti trestného práva.

