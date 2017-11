Kaliňák označil vystúpenie Matoviča za nevydarené divadlo, ministerstvo pokuty nedostalo

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) - Na základe vyhlásení poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) o korekciách pre ministerstvo vnútra by mal byť trestne stíhaný aj Daniel Lipšic (OĽaNO).

Na tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák a utorňajšie vystúpenie lídra hnutia OĽaNO označil za „nevydarené divadlo“, ktoré slúžilo iba na zakrytie jeho vlastného problému.

Podali obžalobu sami na seba

„Zobral si na to veľmi zlý príklad, ktorý mal zle naštudovaný a ani tej problematike nerozumel,“ povedal Kaliňák a zdôraznil, že ministerstvo vnútra pod jeho vedením nedostalo od roku 2006 od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) žiadnu pokutu. Jediné pokuty, ktoré ministerstvo dostalo, prišli podľa Kaliňáka v období vlády Ivety Radičovej, keď bol ministrom vnútra práve Daniel Lipšic. „Rád by som povedal, že včerajšia tlačovka bola prezentáciou kopy lží, kde realita bola úplne iná a vlastne podali obžalobu sami na seba, pretože vo viacerých projektoch figurujú oni sami a snažia sa iba zakryť vlastné obrovské zlyhania“ uviedol šéf rezortu vnútra a odporučil Matovičovi, aby podal trestné oznámenie na Lipšica.





Igor Matovič na utorňajšom brífingu vyhlásil, že ministerstvo vnútra musí štátu na pokutách vyplatiť viac než 25 miliónov eur, keďže Úrad pre verejné obstarávanie našiel chyby vo viacerých ministerstvom organizovaných verejných obstarávaniach. Ministerstvo vnútra zareagovalo vysvetlením, že v procese eurofondov je v niektorých prípadoch zvýšená spoluúčasť, čo sa nazýva korekcie. „Ministerstvo vnútra nedostalo žiadnu pokutu. Síce nám bola za administratívne pochybenia zvýšená spoluúčasť o 22 miliónov, ale na druhej strane sme v korekciách získali 170 miliónov na iné projekty, ktoré sme realizovali," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, ktoré dnes zopakoval aj Robert Kaliňák. Minister uviedol, že pri korekciách je rezort vnútra v pluse približne 150 miliónov eur a upozornil aj na ďalšie chyby, ktorých sa podľa neho Igor Matovič počas brífingu dopustil. Šéf rezortu vnútra zároveň povedal, že Matovič o týchto chybách musel vedieť, obvinil ho teda z klamstiev a dodal, že neustále prichádza s útokmi na úspešné projekty ministerstva vnútra.

Odmietol komentovať abdikáciu

Robert Kaliňák aj na stredajšej tlačovej konferencii odmietol komentovať svoju abdikáciu z postu podpredsedu strany SMER-SD, ktorú v utorok ponúkol vedeniu strany a zopakoval, že on i ostatní podpredsedovia ostávajú v rukách predsedu strany Roberta Fica. „Nemyslím si, že vyjadrenie strany potrebuje ďalší komentár, je dostatočne výstižné a je tam všetko, čo potrebujete vedieť,“ povedal Kaliňák, no dôvod, prečo podal abdikáciu, nemenoval.





Na novinársku otázku, či kauza Bašternák ovplyvnila výsledky novembrových volieb, Robert Kaliňák uviedol, že bezpochyby áno. „Určite to ovplyvnilo pohľad na SMER. Nebol by Bašternák, bolo by niečo iné,“ povedal minister. „Keď si zoberiete posledný prieskum, je jasné, že tou kauzou som ja utrpel asi najviac. Ja môžem svojou prácou, svojimi výsledkami niečo prezentovať, ak mi poviete, že som urobil niečo protizákonné alebo niečo, čo je v rozpore s etikou, ale zatiaľ ste mi to nikto nepovedali. To, s čím ma konfrontujete, sa proste nestalo. A ja neviem ako zabrániť, aby ste to o mne písali,“ povedal Kaliňák novinárom a dodal, že aj keď po ňom médiá idú, neinicioval žiadne zavedenie cenzúry.

