K4 bude najväčším tromfom Slovenska na MS v rýchlostnej kanoistike, výprava skúsi aj experiment

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) - Do troch výkonnostných skupín možno zaradiť 19 slovenských reprezentantov, ktorí sa predstavia od štvrtka do nedele na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Račiciach.

Na známej vode na severe Česka bude slovenským azda aj medailovým tromfom strieborný olympijský štvorkajak z Ria v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka. Namiesto obhajoby zlatej medaily na 1000 m z Milána 2015 sa však predstaví na polovičnej vzdialenosti, ktorá bude počnúc Tokiom 2020 novou olympijskou disciplínou.

Dajú šancu mladým

"Keby sme medailu nezískali, boli by sme mierne sklamaní. Samozrejme, myslím na našu olympijskú káštvorku, aj keď bude štartovať na 500 m," uviedol pred odchodom do Račíc Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky a vedúci slovenskej výpravy na MS 2017.

K vysokému počtu nominovaných F. Petrla pre agentúru SITA poznamenal: "Je to vrchol sezóny a každý k tomu tak pristupuje. My sa však chceme pozerať aj dopredu a celé to brať trochu uvoľnenejšie. V poolympijskom roku dávame šancu aj extrémne mladým pretekárom, aby naberali skúsenosti, aby sa posunuli ďalej. Máme veľký tím aj preto, že sú v ňom dievčatá od 16 do 19 rokov. Neočakávame od nich veľké výsledky. Účasť na svetovom šampionáte by ich mala motivovať smerom do Tokia 2020. Nie sme pod stresom či tlakom, nejde o olympijské miestenky či dokonca dotácie zo štátu, keďže ako šport sme na tom, čo sa týka výsledkov, celkom dobre."





Experiment sa môže zmeniť na úspech

V slovenskom tíme figuruje 15 mužov a 4 ženy. Okrem spomenutého a v ostatnom čase mimoriadne úspešného štvorkajaka sa môže o dobrý výsledok postarať aj mladšia verzia káštvorky, ktorá sa predstaví na 1000 m. "Radím ich do skupiny mladíkov s dravou krvou. Traja z nich Milan Fraňa, Samuel Baláž a Martin Nemček nemajú skúsenosti s takýmto vrcholným podujatím medzi seniormi a v tejto sezóne dovŕšia iba 19 rokov. K nim si sadne skúsenejší Gábor Jakubík. Uvidíme, čo s nimi premiéra na vrcholnom podujatí, a ešte aj v spoločnej lodi, spraví," poznamenal Petrla.

Za experiment, ktorý sa v konečnom dôsledku môže zmeniť na úspech, označil dve lode K2, do ktorých si sadnú skúsenosti spolu s mladíckym elánom, čiže Erik Vlček s Tiborom Linkom (K2 500 m) a Peter Gelle s Adamom Botekom (K2 1000 m). "Trochu do neznámych vôd vstupujeme s týmito posádkami. Sú to však naši najlepší kajakári poskladaní tak, aby obe lode boli veľmi rýchle. Nemajú za sebou medzinárodný štart, ale tréningové časy a momentálna forma naznačujú, že by sa mohli pobiť o najvyššie priečky," skonštatoval Petrla.

Do skupiny adeptov na A-finále zaradil aj kajakárku Ivanu Mládkovú a tiež ďalších dvoch singlistov. "Od Mládkovej očakávame finále na 200 m. Môj tajný tip na A-finále je aj Matej Rusnák v kategórii C1 500 aj C1 1000 m. Zdá sa mi dobre nabudený. A ešte aj kajakár Peťo Gelle v K1 500 m určite vie zajazdiť dobrý výsledok. Toto je naša hlavná skupina s vysokou výkonnosťou."

Šampionát odštartujú parakanoisti

Napokon výkonnostný stred v slovenskej výprave by mali tvoriť pretekári Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo (K2 200 m), Vincent Farkas (C1 5000 m) či Marek Krajčovič (K1 5000 m). "Ak im sadne deň, môžu dosiahnuť pekný výsledok. Všeobecne platí, že do Račíc posielame to najlepšie, čo na Slovensku máme," doplnil Petrla.

Realizačný tím výpravy SR má deväť členov - vedúcim je už spomenutý Filip Petrla, doplnia ho tréneri Ľubomír Hagara ml., Peter Likér, Andrej Wiebauer, Marián Ostrčil, Radovan Šimočko, Slavomír Kňazovický, maséri Michal Jánsky a Igor Viszlai, za podporný tím figuruje vo výprave Peter Lopata.

Svetový šampionát sa začne už v stredu 23. 8. súbojmi parakanoistov, zdraví pretekári dostanú priestor o deň neskôr. Vo štvrtok od 8.30 h budú prvé rozjazdy na 500 a 1000 m. Väčšina slovenskej výpravy sa do dejiska MS presúva v utorok 22. 8. z bratislavskej, trenčianskej a komárňanskej lodenice. Zostávajúci členovia sa pripoja v stredu a vo štvrtok.

Ivana Mládková (K1 200 m a 500 m), Gabriela Ladičová (C1 200 m), Lucia Valová, Hana Mikéciová (C2 500 m), Miroslav Zaťko (K1 200 m), Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo (K2 200 m), Gábor Jakubík (K1 1000 m), Peter Gelle (K1 500 m), Peter Gelle, Adam Botek (K2 1000 m), Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík (K4 na 1000 m), Erik Vlček, Tibor Linka (K2 500 m), Marek Krajčovič (K1 5000 m), Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka (K4 500 m), Matej Rusnák (C1 500 m a 1000 m), Vincent Farkas (C1 5000 m muži)

