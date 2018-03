Južná Kórea vyšle do KĽDR vysokopostavených vládnych predstaviteľov, chcú podporiť mier na polostrove

SOUL 4. marca (WebNoviny.sk) - Južná Kórea vyšle tento týždeň do susednej Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) desaťčlennú vládnu delegáciu, ktorá tam bude s miestnymi predstaviteľmi rokovať o tom, ako podporiť mier na Kórejskom polostrove. V nedeľu to oznámila prezidentská kancelária.

Modrý dom uviedol, že delegáciu povedie šéf národnej bezpečnosti Čong Ji-jong, ktorý s ňou do Pchjongjangu vycestuje v pondelok. V krajine sa zdržia dva dni a počas tejto návštevy by mali rokovať so severokórejskými vysokými predstaviteľmi, ktorých mená zatiaľ nezverejnili. Rokovania v KĽDR by sa údajne tiež mali zamerať na vylepšenie vzťahov medzi Kóreami a obnovenie rozhovorov medzi Pchjongjangom a Washingtonom.



Tohtotýždňová cesta juhokórejských vyslancov do KĽDR dobude prvou svojho druhu za uplynulých 10 rokov. Po rokovaniach do KĽDR vycestuje juhokórejská delegácia do Washingtonu, kde o nich oboznámi amerických predstaviteľov.

Oznam o vyslaní juhokórejskej delegácie prišiel v čase zmierlivej atmosféry na polostrove, ktorá vyplýva z tohtoročných zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu. Vysokopostavení predstavitelia KĽDR pricestovali na začiatok aj na koniec podujatia a pozvali juhokórejského prezidenta Mun Če-ina na návštevu Pchjongjangu. Tiež uviedli, že sú pripravení na rokovania so Spojenými štátmi.

