Južná Kórea bude aj napriek varovaniam pokračovať v rokovaniach so Severnou Kóreou

"Myslím, že rozumieme Severnej Kórei lepšie než ktokoľvek iný, máme so Severnou Kóreou do činenia už desaťročia, kde-tu so sériou rokovaní," uviedla ministerka. V nedávnej minulosti podľa jej slov nedošlo k žiadnej významnejšej debate, aktuálne rokovania preto považuje za "príležitosť".