Juventus v odvete osemfinále Ligy majstrov musí skórovať, ManCity nastúpi s vysokým náskokom

LONDÝN/MANCHESTER 7. marca (WebNoviny.sk) - Stredajší program futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 ponúkne ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálovej fázy.

Dvojnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden, talianske mužstvo Juventus Turín, zavíta na londýnsky štadión Wembley, kde sa predstaví proti domácemu Tottenhamu Hotspur. V druhom súbežne hranom stretnutí nastúpi ďalší anglický zástupca Manchester City proti švajčiarskemu FC Bazilej. Obe stretnutia majú výkop o 20.45 h SEČ.

"Stará dáma" v nepostupovej situácii

Turínska "stará dáma" sa po domácej remíze s "kohútmi" (2:2) ocitla v nepostupovej pozícii. Ak chce neúspešný finalista uplynulého ročníka zvrátiť túto nepriaznivú situáciu, musí v britskej metropole aspoň raz skórovať. Klub z Piemontu neprehral ostatných sedem súbojov proti účastníkom anglickej Premier League. V "kolíske futbalu" sa mu však príliš nedarí - v doterajších 21 dueloch zvíťazil iba 3-krát a utrpel až 12 prehier.



"Juve" však bude môcť vo Wembley počítať už aj so službami Paula Dybalu, ktorý pred tromi týždňami pod Alpami absentoval pre zranenie. Dvadsaťštyriročný útočník v sobotu rozhodol ligový duel na ihrisku Lazia Rím (1:0), keď sa v tretej minúte nadstaveného času presadil po individuálnej akcii. "Je to veľmi dôležitý gól pre posilnenie môjho sebavedomia. Takto túžim napredovať a pomáhať mužstvu. Tréner Allegri sa ma v priebehu stretnutia viackrát opýtal, ako sa cítim a či vládzem. Odpovedal som mu, že som v poriadku. V stredu vo Wembley však budeme musieť podať ešte lepší výkon. Fyzicky sme na tom dobre, ale musíme skvalitniť technický aspekt našej hry," myslí si 12-násobný argentínsky reprezentant. "Či už prejdeme do ďalšej fázy alebo skončíme v osemfinále, musíme sa zlepšiť. V Londýne to bude iný zápas, oveľa kvalitnejší, otvorenejší a menej taktický. Musíme aspoň raz skórovať," podotkol skúsený 36-ročný obranca "Juve" Andrea Barzagli.

Tottenham nie je vystrašený

Aj tréner "Bianconeri" Massimiliano Allegri zdupľoval, že jeho tím sa musí proti Tottenhamu prezentovať v lepšom svetle ako na ihrisku Lazia Rím, ak chce v tejto sezóne účinkovať medzi osmičkou najlepších mužstiev "starého kontinentu". "V stredu potrebujeme veľmi odlišný výkon a prístup, čiastočne aj preto, že Tottenham nehrá tak stiahnuto ako Lazio," skonštatoval Allegri podľa webu football-italia.net.

Tottenham sa môže prebojovať do štvrťfinále LM po siedmich rokoch. Aj v sezóne 2010/2011 "Spurs" v osemfinále prešli cez taliansku prekážku - AC Miláno (1:0 vonku, 0:0 doma). "Bude to veľmi ťažké. Nastúpime proti jednému z najlepších klubov v Európe, ale myslím si, že sme pripravení na to, aby sme mu čelili. Pokúsime sa hrať tak, aby sme sa priblížili k víťazstvu," povedal podľa webu independent.co.uk tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino. "Bude to zápas LM, hráme doma, ale nie sme vystrašení. Musíme predviesť našu hru, byť sebaistí a hrať smerom dopredu tak, ako to vo Wembley máme vo zvyku. Dúfam, že diváci vytvoria skvelú atmosféru. Máme perfektnú príležitosť postúpiť. Zaslúžime si byť vo štvrťfinále LM, možno aj viac," vyhlásil pre televíznu stanicu Sky Sports kórejský útočník Son Heung-min.

Zápas ManCity proti Bazileju prakticky formalitou

Líder najvyššej anglickej súťaže Manchester City sa na domácej ligovej scéne blíži k zisku majstrovskej trofeje a veľké ciele má aj v prestížnej LM. Niet sa čo diviť, tréner "Citizens" Pep Guardiola vyhral túto súťaž doteraz dvakrát - ostatný raz v roku 2011. Pre jeho tím bude odvetný duel proti FC Bazilej prakticky formalita, keďže prvý súboj na Štadióne sv. Jakuba sa skončil vysokým triumfom hostí z Manchestru (5:0).

ManCity v nedeľu triumfoval v lige nad šampiónom z minulej sezóny FC Chelsea (1:0). Jeho hráči stanovili nový rekord v histórii anglickej Premier League - v priebehu stretnutia sa prezentovali neuveriteľným počtom 902 prihrávok. "Získali sme tri body a spravili ďalší krok smerom k titulu. Hrali sme proti úradujúcemu majstrovi. Vedeli sme, že musíme byť trpezliví, keďže Chelsea veľmi dobre vykrýva priestor. Napokon sme sa však strelecky presadili a sme veľmi šťastní," povedal pre klubový web španielsky krídelník "Citizens" David Silva. "Máme dôležité víťazstvo, ale v podobnom trende musíme pokračovať ďalej, či už v Premier League alebo v Lige majstrov," nadviazal jeho portugalský menovec Bernardo Silva, strelec rozhodujúceho zásahu do siete Chelsea. "Takto musíme hrať aj proti Bazileju či v najbližšom ligovom dueli so Stoke City," poznamenal Guardiola.

