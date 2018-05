Juventus Turín získal siedme „scudetto“ v sérii, titul spečatil remízou v šlágri kola proti „vlkom“

RÍM 14. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho klubu Juventus Turín získali siedme "scudetto" v sérii. "Stará dáma" remizovala v nedeľňajšom stretnutí 37. kola Serie A 2017/2018 na ihrisku AS Rím 0:0, čo jej stačilo na spečatenie majstrovského titulu.

Mužstvo trénera Massimiliana Allegriho má jedno kolo pred koncom ligového ročníka nepreklenuteľný 4-bodový náskok pred druhým SSC Neapol, ktorý v nedeľu v rovnakom čase triumfoval na trávniku Sampdorie Janov (2:0).

"Musím zablahoželať Neapolu, že dokázal držať krok so skvelým Juventusom. Rovnako gratulujem naším fanúšikom a všetkým, ktorí pracujú pre náš klub. Samozrejme, najviac mojím hráčom, pretože s týmto tímom je oveľa ľahšie dosiahnuť stanovené ciele," povedal po stretnutí Allegri, ktorý od príchodu do metropoly Piemontu v roku 2014 zakaždým vyhral "double".

Tréner Allegri o svojej budúcnosti

Na pozápasovú otázku novinárov, či bude sedieť na lavičke Juventusu aj v budúcej sezóne, odvetil: "Ak ma nevyhodia, vidím to tak, že zostanem v Turíne aj ďalší rok." Podľa 50-ročného rodáka z Livorna najväčšia výhoda jeho mužstva spočívala v tom, že si častokrát aj v nepriaznivej situácii dokázalo zachovať "chladnú hlavu".



"Výhodou tohto tímu bolo to, že vždy bolo schopné si udržať pokoj, pretože vo futbale sa veci môžu zvrtnúť v priebehu sekundy. Musíte ísť krok za krokom, s nadšením a aj keď to niekedy nejde podľa predstáv, neprestať sa snažiť. Musíte si stále udržiavať správnu mentálnu úroveň. Priveľa vzplanutí a poklesov nálad môže totiž viesť k tomu, že prestanete vyhrávať," prezradil Allegri recept na úspech.

Juventus má oficiálne započítaných 34 trofejí zo Serie A, dve prvenstvá zo sezón 2004/2005 a 2005/2006 mu odobrali po kauze ovplyvňovania výsledkov známej ako Calciopoli, keď turínsky klub dokonca preradili do Serie B.

AS Rím do skupinovej fázy Ligy majstrov

Dve prvenstvá v rámci Talianska zaznamenal Juventus aj pod vedením pražského rodáka Čestmíra Vycpálka (1972 a 1973), pod jedným triumfom mal trénerský podpis aj rodák z Martina Július Korostelev (1961). V "päťke" najlepších európskych líg žiadne mužstvo nezískalo majstrovský titul toľkokrát ako Juventus. Najbližšie k nemu je Real Madrid, ktorý španielsku La Ligu ovládol 33-krát.

"Za ich úspechmi sa skrýva psychická odolnosť budovaná niekoľko rokov. Juventus je stabilný a jednotný klub, aj v ťažkých časoch. Jeho hnev a túžba víťaziť musia byť príkladom pre ostatných súperov," poznamenal po nedeľňajšom stretnutí tréner AS Rím Eusebio Di Francesco. Jeho zverenci si v tomto kole zabezpečili miestenku do skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorej sa v ročníku 2017/2018 prebojovali až do semifinále.

Keď najväčší konkurent Turínčanov z Neapola štyri kolá pred koncom súťaže stiahol náskok "bianconeri" na rozdiel jedného bodu, pod Vezuvom zavládli veľké oslavy vzhľadom na náročnejší programu obhajcu prvenstva v zostávajúcich dueloch.

Podľa turínskeho stopéra Giorgia Chiellinho "partenopei" nepreukázali Juventusu dostatok rešpektu a vyšlo ich to draho. "V živote je potrebné ukázať rešpekt, Neapolčania oslavovali príliš skoro. Nakoniec sme to však boli my, kto sa tešil z úspechu," povedal Chiellini pre Mediaset Premium.





