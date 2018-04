Juventus má na čele Serie A pred Neapolom veľký náskok, Hamšík sa však nevzdáva

"Boli sme aktívnejší. Aj proti tak kvalitnému tímu, akým je AC Miláno, sme si utvorili niekoľko šancí, ale bez gólu sa uspieť nedá. Škoda, že sme stratili dva body. Už musíme myslieť na stredajší domáci duel proti Udinese Calcio. Chceme našich fanúšikov potešiť víťazstvom. Šanca na titul stále žije. Do konca súťaže sa hrá ešte o osemnásť bodov. A my budeme bojovať do konca," zavelil najlepší futbalista SR za rok 2017 Hamšík pre svoju oficiálnu stránku.