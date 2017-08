Juventus bude obhajovať titul v Serie A, majstrovské ambície majú aj Hamšík a Škriniar

RÍM 19. augusta (WebNoviny.sk) - Dvoma sobotňajšími stretnutiami odštartuje nový ročník talianskej futbalovej Serie A.

Úradujúci majster Juventus Turín otvorí ligovú sezónu domácim zápasom proti Cagliari (18.00 h), vo večernom dueli (20.45 h) nastúpi SSC Neapol na ihrisku Hellasu Verona, jedného z nováčikov. V nedeľu je na programe osem súbojov.

Do Serie A môže zasiahnuť viacero Slovákov

Najvýraznejšími slovenskými osobnosťami v Serie A sú neapolský stredopoliar a kapitán Marek Hamšík a obranca Milan Škriniar, ktorý v lete zo Sampdorie Janov za 23 miliónov eur zamieril do Interu Miláno. Do novej sezóny Serie A môžu zasiahnuť aj iní Slováci. Dres Hellasu Verona si obliekajú Šimon Štefanec a Ľubomír Tupta, v Laziu Rím pôsobí Denis Petro a v Sampdorii Dávid Ivan, Denis Baumgartner i Michal Tomič Atila Varga je z tohto janovského klubu na hosťovaní v treťoligovom Arezze. V mládežníckych tímoch Udinese Calcio sú Tomáš Filipiak a Filip Vaško. V súvislosti so stopérom Norbertom Gyömbérom, kmeňovým hráčom AS Rím, sa hovorí o možnosti hosťovania, naposledy takto pôsobil v ruskom meste Groznyj.

Najväčším favoritom na celkový triumf je obhajca prvenstva Juventus na čele s trénerom Massimilianom Allegrim. "Stará dáma" v máji získala rekordný šiesty titul v sérii. Juventus je s 33 prvenstvami najúspešnejším klubom Serie A. "Zebry" vybojovali Scudetto aj v rokoch 2005 a 2006, ale o tieto tituly neskôr prišli pre kauzu ovplyvňovania výsledkov zápasov. Najvyššie ciele majú tradičné značky SSC Neapol a AS Rím, o návrat na výslnie sa usilujú milánske kluby AC a Inter.





Hamšík cíti správny čas

"Už dlhší čas hráme dobre. Máme svoju kvalitu, sme dobre organizovaní. Myslím si, že teraz prišiel čas, aby sme potešili našich fanúšikov: áno, chceme získať taliansky titul. Vieme, že to nebude ľahké. Čaká nás veľmi ťažká sezóna, o popredné miesta bude bojovať viacero tímov. To, že sme dlhšie spolu, je naša výhoda," povedal pre svoj web Hamšík. Tridsaťročný slovenský špílmacher má na dosah klubový rekord v počte gólov v súťažných zápasoch - na svojom konte má 113 zásahov, legendárny Diego Armando Maradona o dva viac.

Juventus v lete získal do kádra kvarteto Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Medhi Benatia, Wojciech Szczesny, prišiel však o Leonarda Bonucciho, Kingsleyho Comana a Maria Leminu. AS Rím sa už musí zaobísť bez Mohameda Salaha a Antonia Rüdigera, chýbať bude tiež Francesco Totti - klubová legenda ukončila svoju kariéru a zamierila do štruktúr AS. Neapol udržal svoje mužstvo pohromade, priviedol Nikolu Maksimoviča a Marka Roga.

Mimoriadna aktivita AC Miláno

Inter vedno so Škriniarom získal aj Matíasa Vecina a Dalberta. Mimoriadnu aktivitu na prestupovom trhu vyvinul klub AC Miláno - novými menami sú Leonardo Bonucci, André Silva, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez a Lucas Biglia. "Rossoneri" pustili Juraja Kucku do tureckého Trabzonsporu.

Prvýkrát v histórii sa medzi elitou predstaví Benevento, ktoré sa za dva roky vyšvihlo o dve úrovne - v sezóne 2015/2016 účinkovalo v tretej najvyššej súťaži. Inými nováčikmi sú SPAL Ferrara a Hellas Verona. Nový alebo staronový taliansky majster bude známy najneskôr v nedeľu 20. mája 2018, keď je na programe záverečné 38. kolo Serie A 2017/2018.

SERIE A 2017/2018

Juventus Turín - Cagliari (18.00), Hellas Verona - Neapol (20.45)

Atalanta Bergamo - AS Rím (18.00), Bologna - FC Turín, Crotone - AC Miláno, Inter Miláno - Fiorentina, Lazio Rím - SPAL Ferrara, Sampdoria Janov - Benevento, Sassuolo - FC Janov, Udinese Calcio - Chievo Verona (všetky 20.45)

Konečné poradie Serie A 2016/2017: 1. Juventus Turín (titul), 2. AS Rím, 3. Neapol, 4. Atalanta Bergamo, 5. Lazio Rím, 6. AC Miláno, 7. Inter Miláno, 8. Fiorentina, 9. FC Turín, 10. Sassuolo, 11. Sampdoria Janov, 12. Cagliari, 13. Udinese Calcio, 14. Chievo Verona, 15. Bologna, 16. FC Janov, 17. Crotone, 18. Empoli (zostup), 19. Palermo (zostup), 20. Pescara (zostup)

