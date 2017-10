Juhokórejčania odporučili vláde, aby dokončili dva jadrové reaktory

SOUL 20. októbra (WebNoviny.sk) - Juhokórejčania odporučili svojej vláde, aby pokračovala v budovaní dvoch zablokovaných jadrových redaktorov, ktoré chcel prezident Mun Če-in po mesiacoch rokovaní uzavrieť. Vyplýva to z verejného prieskumu štátnej komisie, ktorá ho realizovala so 471-člennou občianskou porotou.

Podľa šéfa komisie sa za pokračovanie v stavbe reaktorov Šin Kori-5 a Šin Kori-6 vyjadrilo 59,5 percenta poroty. Ľudia, ktorí súhlasili s vybudovaním reaktorov, uviedli, že ak by sa s nimi nepokračovalo, znamenalo by to nárast cien za energie a viedlo to k nedostatku elektriny. Viac ako polovica zúčastnených sa však vyjadrila, že by aj napriek dokončeniu reaktorov chceli, aby sa Južná Kórea menej zamerala na jadrovú energiu.





Prezident Mun Če-in počas kampane sľúbil, že odstaví dva reaktory, ktoré sa nachádzajú v juhovýchodnej časti krajiny, ale zároveň sa zaviazal, že bude rešpektovať výsledky verejného prieskumu komisie.

Munova vláda stále plánuje postupne odstaviť jadrovú energiu a preorientovať sa na obnoviteľné zdroje a zemný plyn. Už pritom zrušila plány na výstavbu ďalších jadrových elektrární a sľúbila, že existujúcim nepredĺži licencie. Munova administratíva tak koná opačne ako vlády jeho predchodcov, ktoré chceli túto sféru hospodárstva podporiť ako nový exportný priemysel.

