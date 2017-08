Juan Mata venuje jedno percento z platu na charitu, vyzýva ďalších hráčov, aby sa pridali

MANCHESTER 8. augusta (WebNoviny.sk) - Hráč anglického futbalového klubu Manchester United Juan Mata sa rozhodol stáť na čele dobročinného projektu, keď pravidelne dá 1 % zo svojho platu na charitu. Dvadsaťdeväťročný odchovanec Realu Madrid je dlhodobo kritikom premršteného preplácania športovcov a vyzval všetkých kolegov z futbalového odvetvia, aby sa pripojili k jeho myšlienke.

Niekdajší hráč FC Chelsea a Valencie posunie zlomok svojej mzdy charitatívnej organizácii podporujúcej futbalové talenty zo znevýhodneného prostredia. "Cieľom tejto myšlienky je nájsť spôsob, ako priniesť futbal do všetkých vrstiev spoločnosti. Nalieham na mojich spoluhráčov, aby sa do toho taktiež zapojili. Futbal sa môže stať ešte dôležitejším nástrojom spoločenských zmien," vyhlásil Mata.

Posolstvo priaznivcov

Španiel už v minulosti vyhlásil, že by bez problémov súhlasil so znížením platu, ak by to malo znamenať, že vo futbale budú v menšej miere rozhodovať obchodné záujmy. Priznal, že sa vie dokonale vžiť do kože nespokojných fanúšikov, pred ktorými majú často prednosť po peniazoch bažiaci majitelia klubov.



"Dokážem pochopiť posolstvo priaznivcov. Vo futbalovom biznise sú, zdá sa, dôležitejší vlastníci klubov ako tí, kvôli ktorým sa futbal hrá. Súčasný futbal už nie je hrou zo starých dobrých čias, keď doň nebolo zapojených toľko médií a záujmových skupín," skonštatoval majster sveta (2010) aj Európy (2012).

Podnikateľský aspekt futbalu

"Neteší ma podnikateľský aspekt futbalu. Milujem zápasy, tréningy a súťaže. Keby došlo k obmedzeniu športového biznisu, s radosťou by som prijal zníženie svojej mzdy," doplnil Mata, ktorý priznal, že zarába obscénne množstvo peňazí.



"Spomínam si na môj prvý profesionálny kontrakt s B-mužstvom Realu Madrid. Mal som 18 rokov a poberal som približne 90-tisíc eur ročne. Platy na vrcholovej úrovni sú naozaj veľmi vysoké. My, hráči, žijeme ako v nejakej bubline v porovnaní so zvyškom spoločnosti, ktorá oproti nám zarába smiešne sumy. Je to nepochopiteľné. Vo svete futbalu zarábam priemerne, ale v porovnaní s 99,9 % Španielov a zvyšných ľudí na Zemi dostávam doslova obscénnu sumu," dodal rodák z mesta Burgos, ktorý si myslí, že venovať časť platu na charitu je to najmenej. "My, hráči, to ani nepocítime, no môže to pomôcť tisíckam ľudí," povedal Mata.

Charitu podporuje aj Ronaldo či Neymar

V charite sa dlhé roky snažia angažovať mnohé futbalové hviezdy, medzi nimi Cristiano Ronaldo či Neymar. Portugalčan je podľa rebríčka portálu Look To The Stars na 1. mieste spomedzi všetkých športovcov, ktorí sa angažujú v charitatívnej činnosti, či už finančne alebo prítomnosťou na rôznych projektoch. V Top 3 sa umiestnili aj profesionálny zápasník John Cena a tenistka Serena Williamsová. V úzadí nezostáva ani Argentínčan Lionel Messi.



Na svojej júnovej svadbe spoločne s manželkou poprosil prítomných hostí, aby namiesto darov prispeli na dobročinné účely nadácii pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorú dlhodobo podporuje. Zrejme zostal sklamaný, keďže podľa argentínskeho denníka Clarín každý z 260 svadobčanov v prepočte priemerne venoval iba 38 eur. Nadácia tento týždeň oznámila, že dostala približne 200 000 argentínskych pesos (cca 9 628 eur).





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.