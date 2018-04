JTRE pripravuje druhú fázu EPERIE

Novootvorenú EPERIU počas prvých dní navštívilo viac ako 70 tisíc návštevníkov a do konca januára ich bolo až neuveriteľných 650 tisíc. „Návštevnosť centra od začiatku prekonala naše očakávania. Po vyhodnotení ďalších ukazovateľov, ktoré sú kľúčové pri riadení obchodných centier, sme sa rozhodli pokračovať aj druhou fázou projektu,“ hovorí Vladimír Salkovič, predseda predstavenstva VSV Consulting, a.s., ktorého 100-percentným akcionárom je realitný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Ako ďalej uviedol vlastník centra už jestvujúci mix prevádzok zameraných predovšetkým na módu a štýl by mali posilniť kiná, interiérový detský kútik, posilňovňa a najväčšia predajňa so športovými potrebami. V najbližších dňoch sú naplánované intenzívne rokovania s nájomcami, ktorým sa nemohlo vyhovieť z kapacitných dôvodov. V súčasnosti je projekt obsadený na 95%. Svoje prevádzky už potvrdili Slovenská pošta, Tchibo, Cipo & Baxx. Zvyšné priestory obsadia nové módne odevné značky. Rozšírením prenajímateľnej plochy splní EPERIA sny svojim zákazníkom a potvrdí tak svoju pozíciu prvého štýlového a obľúbeného regionálneho obchodného centra v Prešove.