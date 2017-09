Jeho špurt bol neprekonateľný, je najlepší cyklista na svete, velebia Sagana osobnosti

BERGEN 24. septembra (WebNoviny.sk) - Ohlasy osobností slovenskej cyklistiky na tretí titul Petra Sagana v pretekoch s hromadným štartom v nórskom Bergene (zdroje SITA a RTVS).









Peter Privara (prezident SZC): „Peter Sagan prepísal históriu svetovej cyklistiky aj slovenského športu, dnes môžeme povedať, že už je najúspešnejší.

Nemohli sme sa dostať priamo na mieste z cieľa do mixzóna, toľko gratulantov sme mali. Medzi nimi bol šéf svetovej cyklistiky, generálny sekretár, aj prezidenti cyklistických zväzov iných krajín. Pevne som veril, že keď sa zapne televízny signál, ktorý pred koncom pretekov zmizol, bude skupina favoritov spolu a Peťo jej súčasťou.

Keď som v poslednej zákrute videl, že už je na zadnom kolese Kristoffa, tušil som, že medzi nimi sa rozhodne o titule. Je to úžasné, že z malej krajiny prišiel takýto skvelý pretekár, ktorý mení históriu.“

Anton Tkáč (trojnásobný majster sveta v dráhovej cyklistike a olympijský víťaz v šprinte z roku 1976): „Peter Sagan predviedol obdivuhodný výkon. Jeho špurt bol dnes neprekonateľný. Či som veril, že by to mohol dnes dokázať? V kútiku duše určite áno. Treba si však uvedomiť, že cyklistika je ťažký a nevyspytateľný šport. Mohlo sa stať všeličo. K cyklistike patria pády, defekty, kolízie. Preto som už dávnejšie hovoril, že ak sa nič neočakávané na trati nestane, Peter má na to, aby získal tretíkrát za sebou titul. Aj v Bergene potvrdil, že je momentálne najlepší cyklista na svete.“

Anton Novosad (bývalý reprezentant v cestnej cyklistike): „Je to neskutočné, čo sme zasa raz mohli vidieť v podaní Petra Sagana. Podal obdivuhodný výkon, ktorý sa natrvalo zapíše do dejín nielen cyklistiky, ale celého športu. Veril som mu, že to dokáže, ak sa mu nič zlé na trati neprihodí. Záver je neskutočná lotéria, nikdy neviete, ako sa iné tímy medzi sebou dohodnú, akú si stanovia stratégiu. Musím tiež povedať, že som dosť nahnevaný, že sme v televízii pre výpadok signálu nevideli 1,5 km, kde sa udiali rozhodujúce okamihy. Záverečný finiš v podaní Petra nám to však vynahradil. Ako bývalý špurtér musím zložiť klobúk pred Saganom, lebo konečne vo veľkých pretekoch začal špurtovať v pravom okamihu. Kričal som aj s rodinou, že to vyjde, lebo sa na nikoho nespoliehal a nastúpil, keď to bolo najdôležitejšie. Asi to tak malo byť. Asi to je odmena za to, čo sa mu stalo tohto roku na Tour de France.“

Kamil Haťapka (dlhoročný tréner československej reprezentácie v cyklistike a jeden zo zakladateľov pretekov Okolo Slovenska): „Je to fantastické, čo Peter Sagan v Bergene dokázal. Škoda len, že Slovensko má iba jedného Petra Sagana. Potrebovalo by aspoň ďalších päť Saganov na to, aby sa slovenský šport výraznejšie presadil vo svete. Tretí titul majstra sveta je najvýznamnejší výkon v histórii slovenského športu. Neviem, či niekedy bude prekonaný. Škoda, že Peter Sagan v jeho tíme Bora-Hansgrohe nemá lepších a šikovnejších pomocníkov, pretože ak by to tak bolo, vyhral by tento rok minimálne 15 – 20 pretekov. To je môj názor. Peter je skutočný fenomén cyklistiky a veľakrát si v pretekoch dokáže poradiť aj sám. Ani teraz sa v záverečných kilometroch nemohol spoľahnúť na podporu kolegov v reprezentácii, lebo tam už neboli. Netreba sa však tomu čudovať, lebo okrem Juraja Sagana a Miša Kolářa ostatní z tímu v živote nešli také dlhé preteky. Je veľmi dobré, že dal Sagan víťaznú bodku za touto sezónou, lebo to potreboval. Na Tour de France ho jednoznačne poškodili, hoci si to nechcú priznať. Po predčasnom konci na Tour mu preteky chýbali, preto som sa trochu obával, ako sa pripraví na majstrovstvá sveta. Som rád, že to zvládol takto fantasticky.“

Milan Dvorščík (vicemajster sveta 1994 v cyklistike, cyklistický rozhodca): „Priznám sa, že som Petrovi pred pretekmi neveril. Nie, že by som nechcel, aby zvíťazil. Myslel som si, že bol najsilnejší. Akurát v cyklistike je to tak, že jazdci s nie úplne najlepšou podporou tímu nevíťazia, my sme ju dnes nemali. Aj keď som trošičku veril, že konkurencia je tak veľká v ostatných štátoch, že práve tá Petrovi pomôže. Keby boli len nejaké 3-4 silné tímy, tak by záver neustál. Jeho výhoda je, že dokáže ťažiť zo silnej konkurencie. Dnes to stopercentne potvrdil. Ak bude jazdiť ešte 7 a možno i 10 rokov pri dobrej konštalácii hviezd a planét, tak si viem predstaviť, že nejaké 2 až 3 tituly by ešte mohol pridať. To by už bolo doslova neskutočné, no myslím si, že to je v jeho silách.“



Peter Velits (bývalý cyklistický profesionál, trojnásobný majster sveta v tímovej časovke): „Je úžasné, čo Peter Sagan dokázal. On splní už aj tie najväčšie očakávania ľudí, lebo iné ako víťazstvo sa už od neho ani nečaká. Hocičo iné by pomaly bolo sklamanie. Potvrdiť to, že je jednotka a dokázať to niekoľkokrát za sebou, to je možno ešte ťažšie na tom celom. Opäť to dokázal a to len odzrkadľuje to, aký skvelý pretekár je.“

