Jednu cestu do Ázie by som ešte zvládla, tvrdí Rybáriková po víťazstvách v Linzi

LINZ 15. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdálena Rybáriková môže jednu z najúspešnejších sezón v kariére spečatiť triumfom na halovom turnaji v rakúskom Linzi. Na titul na podujatí hlavného ženského okruhu WTA čaká 29-ročná piešťanská rodáčka od roku 2013, keď triumfovala vo Washingtone.

Celkovo má na konte štyri turnajové víťazstvá, v Linzi sa aktuálne dostala po siedmy raz do finále na okruhu WTA. Jej súperkou bude v nedeľu po 15.00 h Češka Barbora Strýcová, pôjde o súboj turnajovej jednotky s dvojkou, Strýcová vedie vo vzájomnej zápasovej bilancii 4:1. Nedávno v Tokiu sa 31-ročná Češka tešila z tesného triumfu 7:6 (4), 7:6 (2).

Strýcová nechá na kurte všetko

"Nechám na kurte všetko a uvidím, ako to pôjde. Rybárikovej zrejme sedí pomalší povrch v Linzi, lebo ona používa v hre veľa čopovaných úderov. Je to už rok a pol, čo som nebola vo finále. Chcem teda, aby to dobre dopadlo," uviedla Barbora Strýcová pred finále, citoval ju web tennis-arena.cz.





Rybáriková bola po polročnej zdravotnej absencii na kurtoch v apríli až na 431. priečke rebríčka WTA, ale skvelá trávnatá sezóna so semifinálovou účasťou na Wimbledone ju nakopla až do najlepšej tridsiatky. Do finále v Linzi sa aktuálne posunula cez semifinálový triumf nad Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou 6:4, 6:4.

Rybáriková v najlepšej tridsiatke

V prvom sete musela doháňať náskok súperky 4:1 a vyžiadala si aj fyzioterapeuta na previazanie pravého stehna. Rybáriková v zápase celkovo využila štyri zo siedmich brejkových príležitostí a pomohla si aj tromi esami.





Pri svojom podaní premenila tretí mečbal. Po víťaznom semifinále sa v "online" verzii rebríčka WTA vo dvojhre posunula na 26. priečku, čo je jej kariérne maximum. Doteraz ním bolo 27. miesto z 11. septembra 2017.

WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji

Slovenkám sa v Linzi zvykne dariť. Vlani sa z turnajového triumfu tešila Dominika Cibulková, ktorá skvelú formu neskôr pretavila vo víťazstvo na majstrovskom výberovom turnaji WTA Finals v Singapure. V roku 2007 sa šampiónkou vo dvojhre v Linzi stala Daniela Hantuchová, v roku 2011 bola Dominika Cibulková vo finále.

Rybáriková sa víťaznou púťou v Linzi priblížila k účasti na tzv. malých majstrovstvách sveta pod názvom WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji s právom účasti pre hráčky na 9. - 19. mieste v poradí sezóny 2017 plus jednu držiteľku voľnej karty. Podujatie sa bude konať 30. 10. - 5. 11. 2017.

"Príliš to nesledujem, ale budem rada, ak postúpim. Jednu cestu do Ázie by som v tejto sezóne ešte zvládla. Keď to nevyjde, aspoň si doprajem odpočinok. Nechcem si dávať žiadne ciele," uviedla Rybáriková po postupe do štvrťfinále v Linzi v rozhovore na webe tennis-arena.cz. Napriek tomu, že je v Linzi turnajová jednotka, rolu najväčšej favoritky si ešte pred štvrťfinále nepripúšťala. "Neodvážim sa tipovať hlavnú favoritku. Je koniec sezóny, všetky sme unavené a máme aj drobné zranenia," vravela Rybáriková v čase, keď ešte netušila, že si zahrá o turnajový titul.

