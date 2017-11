Jednotka v prenájme jácht ZINDULKA vstupuje na Slovensko

BRATISLAVA 24. novembra 2017 (WBN/PR) – Česká jednotka v prenájme lodí spoločnosť ZINDULKA, ktorá patrí k najväčším jachtárskym firmám v Európe, masívne expanduje do zahraničia. Spoločnosť v týchto dňoch vstupuje na Slovensko, do Nemecka a Poľska, v budúcom roku chce pokračovať do ďalších európskych krajín. Cieľom firmy, ktorá ponúka zákazníkom online prenájom vyše 15-tisíc lodí, je stať sa svetovým lídrom.

„K podnikaniu v prenájme jácht ma viedli aj vlastné skúsenosti s organizáciou dovolenky na lodi, videl som priestor na zlepšenie a ešte väčšiu profesionalizáciu služieb zákazníkom,“ uviedol spolumajiteľ spoločnosti Tomáš Vondráček, ktorý chce zo ZINDULKY urobiť spoločnosť globálneho významu, a dodal: „Najväčšie agentúry majú okolo päťtisíc prenájmov ročne. To pre nás určite nie je nereálne. Chceme byť taký booking.com pre jachty.“

Podľa neho sú nové trhy ideálne na expanziu, záujem Slovákov, Poliakov aj Nemcov o dostupnú dovolenku na mori každoročne rastie. Loď je možné si objednať pohodlne online i so skúseným kapitánom, prípadne si zákazníci môžu urobiť kapitánske skúšky. Pokiaľ zákazníci v priebehu plavby narazia na akýkoľvek problém, môžu sa poradiť telefonicky nonstop.

„Dovolenka na jachte je celoročná záležitosť. V hlavnej letnej sezóne je zďaleka najpopulárnejšie Chorvátsko, v zimnom období si ľudia môžu vyberať plavby v exotike – na Maldivách, Seychelách, v Karibiku, Thajsku, Malajzii či dokonca v Tichomorí. Pravidelne prevádzkujeme aj veľmi populárne špeciálne detské flotily. Na jachte je možné stráviť netradičnú rodinnú dovolenku či vyraziť na ňu s kolegami z práce či obchodnými partnermi,“ dodal Tomáš Vondráček.

Spoločnosť pred 24 rokmi založil skúsený námorný jachtár Jiří Zindulka. Zatiaľ čo v roku 2012 sprostredkovala prenájom 326 lodí, v tomto roku je ich počet takmer dvetisíc. Konateľom spoločnosti je okrem Jiřího Zindulku aj Tomáš Vondráček, ktorý do nej majetkovo vstúpil v roku 2014 a včlenil ju do svojej skupiny WMC Group s ročnými tržbami približne 400 miliónov českých korún (vyše 15,3 milióna eur).

ZINDULKA si na vývoj online platformy najala špeciálny tím a profituje zo svojej pozície v skupine WMC Group: v spolupráci s jej ďalšími členmi sa spoločnosť posilnila o CRM systém, cloudové služby, možnosti zákazníckeho centra a všeobecne IT a technologické zázemie. Navyše, WMC Group zamestnáva 300 ľudí, ZINDULKA tak využíva ďalšie personálne kapacity nad rámec svojich 20 zamestnancov.

Spoločnosť ZINDULKA ponúka okrem 15-tisíc lodí taktiež komplexný jachtársky servis. ZINDULKA organizuje aj kurzy jachtingu alebo prednášky na pestrú paletu tém od aktuálneho Volvo Ocean Race cez nehody na mori až po meteorológiu či prvú pomoc.

O spoločnosti ZINDULKA, s.r.o.

Spoločnosť ZINDULKA je českou jednotkou v prenájme lodí, ponúka kompletný jachtársky servis zahrnujúci poradenstvo, tematické prednášky, kapitánske skúšky, kurzy jachtingu, športové, rodinné alebo exotické plavby. Za 24 rokov existencie firmy využilo tieto služby už takmer 19-tisíc zákazníkov, ktorí si môžu vybrať z celkovo 15-tisíc lodí po celom svete od Chorvátska, Grécka, Talianska, cez Karibik, Maldivy, Seychely až po Francúzsku Polynéziu.

