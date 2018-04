Jednoduchý spôsob, ako odstrániť škvrny od potu z oblečenia

Potenie v skutočnosti nie je nič zlé. Naša telesná teplota reguluje a detoxifikuje našu pokožku. Problém však nastáva vtedy, keď nám pot vytvára na oblečení škvrny.

Škvrny od potu na oblečení sa niekedy ťažko čistia. V obchodoch môžeme kúpiť rôzne čistiace prípravky a pracie prostriedky, niekedy však ani tie nezaberajú. Ako teda tieto škvrny vyčistiť? Je tu jednoduché riešenie.

Dobrými pomocníkmi sú ocot a jedlá sóda. Všeobecne nám v domácnosti dokážu pomôcť v mnohých veciach. A teraz ich môžete využiť opäť. Sóda má totiž priepustnú štruktúru, ktorá môže absorbovať nepríjemné pachy.

Pred čistením by mali byť škvrny najprv navlhčené teplou vodou. Potom pridajte dostatok jedlej sódy. Nechajte účinkovať aspoň hodinu, ale lepšie je na celú noc. Potom rýchlo vypláchnite. Oblečenie následne vložte do vane so studenou vodou a octom. Aj v tomto prípade by sa malo namočiť na hodinu alebo na celú noc. Po tomto procese vložte bielizeň do práčky. Nakoniec nechajte voľne vyschnúť.

