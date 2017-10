Jediným zámerom novely zákona o ÚPN bol odchod Krajňáka, tvrdí Dostál

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) - Občianska konzervatívna strana (OKS) sa obáva, že Ústav pamäti národa (ÚPN) sa po účelových zmenách odkloní od poslania, s ktorým ho zakladal a v prvých rokoch jeho existencie viedol Ján Langoš.





Predseda OKS Ondrej Dostál to uviedol v stanovisku, ktoré v pondelok zaslal agentúre SITA. Odchod Ondreja Krajňáka z postu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN), ktorý sa udial v pondelok, podľa Dostála potvrdzuje, že jediným zámerom iniciátorov novely zákona o ÚPN bolo zbaviť sa šéfa inštitúcie.

Novelu zákona pretlačili parlamentom

Podľa predsedu OKS môže byť vládna koalícia spokojná, pretože dosiahla, čo chcela a účelovú novelu zákona pretlačila parlamentom aj napriek nesúhlasu opozície, protestom občianskej verejnosti i vetu zo strany prezidenta Andreja Kisku.

„Koaliční poslanci Anton Hrnko a Martin Glváč si teraz môžu gratulovať. Spolu s nimi môžu oslavovať aj fašisti a komunisti, ktorým bol ÚPN tŕňom v oku,“ uviedol Dostál vo vyhlásení. Poslanec NR SR zároveň poďakoval Krajňákovi za jeho pôsobenie na čele ÚPN a dodal, že aj keď OKS jeho rozhodnutie mrzí, ľudsky mu rozumejú.

Ako predseda ešte zvolá Správnu radu ÚPN

Predseda Správnej rady ÚPN Krajňák sa obáva, že správna rada môže podniknúť kroky k prepúšťaniu pracovníkov, ktorým dôveroval. „Ako formálny predseda sa nemienim na týchto čistkách podieľať. Konflikt nemôže byť ďalšou reality show. Neodôvodnený zásah NR SR do výkonu funkcie ma priviedol k rozhodnutiu odstúpiť z funkcie predsedu ÚPN k 1. novembru,“ vyhlásil.

Krajňák podal výpoveď aj ako zamestnanec ÚPN. Zostáva však členom správnej rady do konca svojho volebného obdobia. Krajňák ešte zvolá rokovanie správnej rady, malo by sa konať začiatkom novembra. Na rokovaní by mala správna rada zvoliť nového predsedu. Krajňák sa nechystá napadnúť novelu zákona o ÚPN na ústavnom súde. „Nechávam to na poslancoch NR SR,“ uviedol.





Podľa novely sa stáva štatutárnym orgánom správna rada. Krajňák upozornil, že takto za prípadné spôsobené škody nikto neponesie osobnú zodpovednosť.

„Predkladatelia odôvodňovali predloženie novely napätými vzťahmi. Predseda je konfliktný, neplní si povinnosti. Ak je to pravda, novela je osobná, čo je v rozpore s ústavou. Zákony musia byť všeobecné,“ upozornil Krajňák. Predčasné ukončenie funkcie štatutára je podľa Krajňáka zásahom do nerušeného výkonu funkcie. Novela nerieši podľa neho konflikt medzi predsedom a členmi správnej rady.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.