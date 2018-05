Jedenásť bodov je pekných, ale cieľ Slovenska na MS v hokeji 2018 sme nesplnili, smúti Fehérváry

KODAŇ 15. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský osemnásťročný hokejista Martin Fehérváry má za sebou prvú celú sezónu medzi seniormi, vyšperkoval ju účasťou na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku. Napriek tomu, že bol najmladším hráčom v slovenskej kabíne, na ľade sa nestratil a jeho výkony gradovali od zápasu k zápasu.

"Je to naozaj vysoký level. Proti Rusom či Švédom to bolo veľmi rýchle, hráči sú vyspelejší a zručnejší. Je to iné, ale verím, že si na to postupom času zvyknem. Bol to môj prvý seniorský turnaj, takže som si to veľmi užil. Veľa vecí mi utkvie v hlave, každý jeden zápas bol skvelý, celkovo ten čas, čo som tu strávil, bol skvelý," povedal Fehérváry po utorňajšom záverečnom vystúpení Slovenska na svetovom šampionáte proti Bielorusku.

Tréner odviedol skvelú prácu

Mladý obranca bol členom defenzívy, ktorá na MS 2018 je dosiaľ najúspešnejšia na MS 2018 v hre v oslabení. Verí, že to je zásluha najmä kanadského kouča Craiga Ramsayho. "Tréner odviedol skvelú prácu, mali sme stanovený systém a všetci sme vedeli, čo máme hrať. Zrejme to fungovalo," uviedol bratislavský rodák.



Na šampionáte bránil viaceré hviezdy svetového hokeja. Iba ťažko sa cez neho presadil ruský technik Pavel Daciuk, švédsky kanonier Mika Zibanejad či skúsený Čech Roman Červenka. "Na Daciuka som si dával veľký pozor. Takisto som sa špeciálne sústredil na Eliasa Petterssona zo Švédska, lebo on ma už párkrát pomotal, ale teraz sa mu to našťastie nepodarilo," tešil sa Fehérváry.

Premiérovú účasť hodnotí pozitívne

Premiérovú účasť na veľkom seniorskom podujatí hodnotí pozitívne, ale mrzí ho, že sa reprezentácia SR nedostala medzi najlepšiu osmičku. Slováci získali v základnej A-skupine 11 bodov, iba o bod zaostali za štvrtým Švajčiarskom.

"Nie je to úplne zlé, ale nie sme spokojní. Jedenásť bodov je pekných, ale cieľ bol štvrťfinále, a to sme nesplnili," zhodnotil MS od novej sezóny obranca švédskeho HV 71 Jönköping.

