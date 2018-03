Je známy možný dátum volieb do Európskeho parlamentu, ktoré už budú bez Veľkej Británie

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu by mohli byť 23. až 26. mája. Navrhuje to Rada ministrov EÚ.



Ako sa uvádza ďalej na stránke Rady, tento dátum budú ďalej konzultovať so samotným europarlamentom. Voľby do EP sa konajú každých päť rokov, pričom v roku 2014 boli od 22. do 25. mája. Po tom, čo bude známy aj názor EP, by Rada mala prijať definitívne rozhodnutie do konca júna.

Voľby do EP v roku 2019 sa budú konať už bez účasti Veľkej Británie. Briti odídu z Únie 29. marca. Parlament tak už nebude mať 751 stoličiek, ale 705, pričom Slovensko by malo namiesto 13 zastupovať 14 poslancov.

