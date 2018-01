Je to neférové a neregulárne, kritizujú niektoré klubu Tipsport ligy posun uzávierky prestupov

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Stredajší posun uzávierky prestupov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži z 31. januára na 1. marec nie všetky kluby Tipsport ligy 2017/2018 privítali s nadšením.

Zásadne proti sú Nitra, Zvolen aj Košice

Kým Trenčín, Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš to vítajú, zásadne proti sú Nitra, Zvolen či Košice. Ďalšie kluby TL sa k tomu stavajú neutrálne alebo sa nevyjadrili. Informácie priniesol denník Šport.

"Zmenu najprv odsúhlasilo predstavenstvo Pro-Hokeja, následne riaditeľ súťaže Richard Lintner prezentoval túto zmenu výkonnému výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Podľa Lintnera bola za zmenu termínu väčšina klubov Tipsport ligy. Výkonný výbor zmenu prestupového obdobia pre extraligu preto na svojom zasadnutí schválil. Hráči v najvyššej slovenskej súťaži budú môcť migrovať medzi klubmi až do polnoci 1. marca 2018," uviedol SZĽH v stredu na svojom webe.

"Rozhodnutia, ktorými sa menia niektoré pravidlá, sa bežne v našej súťaži i iných ligách robia aj počas rozohranej sezóny. Najpodstatnejším dôvodom zmeny je, že vo februári okrem reprezentantov na olympijských hrách odohrá približne 250 hráčov v lige asi 40 zápasov, v ktorých sa môže veľa z nich zraniť. Kluby by tým pádom stratili možnosť reagovať a získať napríklad náhradu do najdôležitejšej časti súťaže. Takéto obmedzenie by mohlo výrazne ovplyvniť úroveň kvality play-off. Fanúšikovia od nás očakávajú kvalitu a tú sa snažíme zvyšovať v čo najväčšej miere,“ povedal pre Šport Richard Lintner.

Kováčik je rozčarovaný

Posun termínu výrazne uľahčí "umiestnenie" hráčov Slovana Bratislava do tipsportligových družstiev. "Belasí" totiž v KHL odohrajú posledný duel práve 1. marca. Hokejisti Slovana môžu dohrať sezónu inde. Bratislavské družstvo v sezóne 2017/2018 zdieľalo hráčov s Banskou Bystricou a Trenčínom.





"Posunutie termínu pätnásť dní pred jeho oficiálnym vypršaním je neférové. Súťaž sa stala neregulárnou vzhľadom na baráž a prestupové pravidlá pre extraligistov a prvoligistov. Som rozčarovaný a smutný, že niekto nedokáže hrať férovo," cituje Šport riaditeľa HK Nitra Miroslava Kováčika.

Koval hovorí o správnom kroku

Športový manažér HC Košice Pavol Zůbek schválením uvedenej zmeny považuje súťaž za neregulárnu. "Od prvej chvíle s posunom nesúhlasíme. Košice nemajú vo výkonnom výbore žiadneho zástupcu, hlasovanie sa preto uskutočnilo o nás bez nás," povedal.

Na strane nespokojných klubov sú aj Zvolenčania. "Je to nešportové gesto, predovšetkým voči dvom prvoligistom, ktorí budú hrať play-out. Možnosť meniť pravidlá počas rozbehnutej sezóny pokladám za nesprávnu," hovorí predseda predstavenstva HKM Zvolen Dušan Mráz. Prvoligisti vrátane zatiaľ neznámych účastníkov play-out Tipsport ligy 2017/2018 majú uzávierku prestupov 12. februára.

Zástancovia zmeny, napríklad prezident HC 05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval či člen predstavenstva MHk 32 Liptovský Mikuláš Ivan Droppa argumentujú, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v jeseni posunula uzávierku prestupov pre Európu na prvý marec. "Je to správny krok, vďaka nemu sme sa zosúladili s legislatívou IIHF," povedal Koval pre Šport.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.