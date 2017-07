Je to krutý výsledok, hovorí tréner MŠK Žilina o prehre v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov

ŽILINA 13. júla (WebNoviny.sk) - Futbalistom MŠK Žilina sa po stredajšom domácom úvodnom meraní síl s FC Kodaň v rámci 2. predkola a prehre 1:3 vzdialil sen o účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018, pred budúcotýždňovou odvetou na pôde dánskeho šampióna však neskladajú zbrane.



Žilinčania mohli byť po prvom dueli v oveľa výhodnejšej pozícii - po úvodnej štyridsaťpäťminútovke viedli gólom Nicolasa Špaleka. Po hodine hry však prišlo vylúčenie Miroslava Káčera a následne aj tri góly Kodane v priebehu 15 minút, postaral sa o ne srbský útočník Andrija Pavlovič.

"Je to veľmi krutý výsledok. Na tomto fóre sa to môže stať, súper má svoju kvalitu," povedal počas pozápasovej tlačovej konferencie tréner MŠK Žilina Adrián Guľa a vzápätí sa pristavil pri červenej karte pre mládežníckeho reprezentanta SR Káčera: "Rozhodnúť takýmto momentom je nepríjemné. Nemôžem sa k tej situácii vyjadriť, bolo to v zápale boja. Moji hráči nikdy nerobili to, že by simulovali. Pre Mira aj mužstvo je to krutá skúsenosť. Pre nás bolo kľúčom zostať v jedenástich, to sa nám nepodarilo."

Poďakovanie fanúšikom

Kormidelník "šošonov" vyzdvihol kulisu, ktorú utvorilo viac než 10-tisíc priaznivcov: "Chcem sa poďakovať fanúšikom, stáli pri nás."

Žilinčania mohli po prvom polčase viesť výraznejším rozdielom. "V 3. minúte sme išli sami na bránku ak by sme v polčase viedli 2:0, bol by to iný zápas. Detaily rozhodujú, dnes sa priklonili na stranu skúsenejšieho súpera," skonštatoval Guľa a pokračoval: "Súper po prestávke zmenil rozostavenie, my sme na to potrebovali zareagovať. Necítil som, že by mali kontrolu nad zápasom. Naopak, cítili sme šancu, že treba udrieť."

Futbalisti úradujúceho slovenského majstra musia v Kodani skórovať minimálne trikrát. "Sme v procese toto je vrchol, čo dosiaľ naši chalani zažili. Výkon mužstva však bol nadštandardný, nechalo tam všetko. Aj po vylúčení sa chalani snažili urobiť niečo s výsledkom. V odvete sa pôjdeme pokúsiť o zázrak. Urobíme pre to maximum," uzavrel Adrián Guľa.

Ťažké srdce na hlavného rozhodcu

Žilinský stopér Denis Vavro mal po stretnutí ťažké srdce na hlavného rozhodcu, 35-ročného Francúza Benoita Millota. Ten niekoľko minút pred Káčerovým vylúčením nepostrehol a nepotrestal nešportový zákrok Pierra Bengtssona - švédsky obranca podľa záberov televíznych kamier ležiaceho Vavra úmyselne pristúpil bez akejkoľvek snahy zasiahnuť loptu.

"Ťažko sa mi hľadajú slová, celá kabína je sklamaná. Ak takto mienia pískať aj v Kodani, tak tam nemusíme ani vycestovať. Najskôr to bola čistá červená karta na mňa a potom zapíska hentakú blbosť Mirovi Káčerovi a dá mu druhú žltú kartu, to sa potom nemáme o čom baviť," povedal Vavro a dodal: "Musím povedať, že počas celého zápasu sme boli lepšie mužstvo, aj keď sme boli desiati nie ako oni. Máme pred sebou ešte jeden polčas, necháme tam všetko. Ideme do Kodane s cieľom vyhrať a postúpiť."

Aj strelec žilinského gólu Nicolas Špalek pred odvetou burcuje: "Vo futbale sa môže stať čokoľvek. Určite tam nejdeme s tým, že už nemáme šancu postúpiť."

Zlomovým momentom červená karta

Nórsky kormidelník účastníka skupinovej fázy vlaňajšej edície kontinentálneho pohára číslo jeden Staale Solbakken bol po stretnutí nadmieru spokojný, minimálne s výsledkom.

"Ani vo sne nám nenapadlo, že by sme v Žiline mohli dať tri góly. Vedeli sme, že Žilina je doma silná, nám sa zase nedarí na umelej tráve. Očakával som skôr menej gólov," vyhlásil Solbakken a doplnil: "Červená karta rozhodne bola zlomovým momentom duelu. Mužstvá začínali byť unavené a jedno z nich prišlo o muža v poli. Stál som však ďaleko nedokážem tú situáciu posúdiť."

Slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš odohral v drese Kodane celý duel. Atmosféra v kabíne dánskeho mužstva po prvom polčase podľa neho nebola ničím príjemným.

"Prvý polčas určite nebol podľa našich predstáv. Žilina sa dostávala do prečíslení, vypracovala si dosť šancí. V šatni to cez polčas bolo husté bolo vidieť, že je tam dosť víťazov. Niečo sme si povedali, aby sa to zmenilo. Upravili sme taktiku a aj červená karta nám pomohla k tomu, aby sme to dotiahli do víťazného konca," skonštatoval nitriansky rodák a na margo druhého súboja vyhlásil: "Odveta bude úplne iný zápas, budeme hrať u nás doma a na normálnej tráve. Budeme chcieť nič nepodceniť a ísť do toho disciplinovane, aby sme postúpili do ďalšieho predkola."

Odveta je na programe v stredu 19. júla o 19.30 h v Kodani, nepostupujúci sa s európskou pohárovou scénou rozlúči. Žreb 3. predkola LM sa uskutoční v piatok 14. 7. o 12.00 h v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.