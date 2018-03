Je právom opozície žiadať predčasné voľby, vraví OĽaNO a ohradzuje sa voči tvrdeniam o prevrate

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa ohradzuje voči

"Robert Fico tu dnes hovorí o tom, že študenti, novinári a nespokojní občania, ktorí sa dovolávajú spravodlivosti pochodmi, ktoré organizujú v tento piatok, že organizujú štátny prevrat," povedal líder OĽaNO Igor Matovič. "Je legitímnym právom opozície žiadať predčasné voľby," dodal Matovič s tým, že premiér dopustil, aby "ľudia dosadení talianskou mafiou pôsobili na úrade vlády".

Pripomenul Ficove slová z roku 2004

Matovič pripomenul stredajšie slová prezidenta Andreja Kisku o tom, že šéf SIS Anton Šafárik povedal, že SIS dlhodobo upozorňovala štátne orgány na pôsobenie talianskej mafie na východe Slovenska. "Je štátny prevrat, že ľudia chcú základnú spravodlivosť, keď chcú poznať, kto zabil nevinných ľudí?" pýtal sa.



Podľa Matoviča je legitímnym právom opozície skrátenie vládneho obdobia a hovorí to aj Fico, ale len vtedy, keď sa mu to hodí. „Je legitímnym právom ľudí žiadať predčasné voľby, ak vidia, že štát zlyhal,“ pripomenul Matovič slová premiéra Fica z roku 2004, keď bol v opozícii. "A keď tu ľudia hovoria, že chcú, aby Kaliňák odišiel z vlády, vtedy hovorí o prevrate. Dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, že Robert Fico opakovane podsúva teóriu, že prezident Andrej Kiska bol so študentmi, novinármi a opozíciou dohodnúť štátny prevrat," vyhlásil.

O osude vlády rozhoduje parlament

Podľa Matoviča, ak začne generálna prokuratúra konať na základe verejne podaného podnetu Roberta Fica o vyhlásení o štátnom prevrate, a polícia začne zatýkať opozíciu, novinárov, študentov, to je štátny prevrat. "Premiér predsa nemôže klamať. Zajtra sa ukáže. Ak budeme zajtra na slobode, či my, novinári, študenti, tak asi tu štátny prevrat nie je," povedal s tým, že štátny prevrat je veľmi závažné obvinenie.



Poslankyňa NR SR Veronika Remišová dodala, že o osude vlády rozhoduje parlament. "Buď vláda podporu v parlamente bude mať, alebo nie," povedala s tým, že ak parlament vládu odvolá, Fico to bude musieť rešpektovať. "Vláda Fica nevie spravovať Slovensko," povedala.

Štátny prevrat, chaos a nestabilita

Opozícia v stredu definitívne podľa Fica priznala, o čo jej ide. "Nejde jej o nič menšie ako o štátny prevrat, chaos a nestabilitu," povedal to na brífingu predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Podľa neho si prezident Andrej Kiska vybral "mafiána, daňového podvodníka a bruselského povaľača na to, aby spoločne priniesli do spoločnosti pokoj," uviedol Fico.



"Toto je tá zostava, ktorá má priniesť stabilitu? V pondelok sa stretneme s predstaviteľmi koalície a budeme rokovať o tom, ako priniesť stabilitu a pokoj do vládnej väčšiny. Vítam návrh Andreja Danka, aby sme diskutovali v piatok na neutrálnej pôde a hľadali riešenie tejto zložitej situácie. Máme obrovský ľudský a politický záujem, aby bola vražda novinára a jeho snúbenice vyšetrená," skonštatoval premiér.

Fico tiež odkázal opozícii, nech "konečne vyhrá parlamentné voľby" a následne môže zostavovať svoju vlastnú vládu. Tá má v súčasnosti podľa slov premiéra stále väčšinu, a i keď sú jarné prázdniny, funguje v normálnom režime.

