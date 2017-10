Javorčík už nie je trénerom hokejovej „osemnástky“, jeho nástupcom bude Čacho

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) - Tréner Norbert Javorčík sa rozhodol predčasne ukončiť svoje pôsobenie pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov. Jeho nástupcom sa stal doterajší kouč "šestnástky" Viliam Čacho.

"Musel stíhať dve veci, klub aj reprezentáciu. Evidovali sme to a z časových dôvodov sa rozhodol, že bude pokračovať v Banskej Bystrici a reprezentačných povinností sa vzdal pre niekoho iného. Väčšina realizačného tímu šestnástky prešla do osemnástky, okrem trénera sa to týka aj manažéra a asistentov," povedal generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan pre RTVS.





Javorčík už minulý týždeň pre denník Šport povedal: "Zvažujem ukončenie spolupráce pri juniorskom reprezentačnom tíme. Všetko bude jasné do týždňa."

Hlavným faktorom bola náročnosť skĺbenia práce šéftrénera mládeže v Banskej Bystrici s reprezentáciou, druhým zrušenie projektu centralizovanej prípravy do hráčov osemnásť rokov. Kouč apeloval na augustovom Memoriáli Ivana Hlinku, aby sa projekt nerušil a pokračoval podľa vzoru reprezentácie do 20 rokov. Úspešný tréner v lete predĺžil spoluprácu pri reprezentácii do 18 rokov.

