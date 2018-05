Jaroš chváli výkon brankára Čiliaka v zápase proti Rusku, Graňák neráta s výhrou Francúzov

KODAŇ 14. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia je po pondelku o niečo ďalej od vytúženého postupu do štvrťfinále na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku.

Zverenci tréner Craiga Ramsaya totiž podľahli favorizovanému výberu Ruska 0:4 a na prienik do vyraďovacej fázy turnaja im nemusia stačiť ani prípadné tri body z utorkového súboja proti Bielorusom.

V pondelok Slovákom vôbec nevyšiel vstup do stretnutia, za súperov výrazne zaostávali a prvú tretinu prehrali na strely 2:17 a na góly 0:2. V ďalšom priebehu stretnutia síce vyhrali na strely 21:19, no pri hre bez brankára inkasovali ešte dvakrát.

Rusi boli v prvej tretine lepší

"Prvá tretina z našej strany nebola dobrá, Rusi ovládli hru a my sme boli radi, že je to len 0:2 a mohli sme sa držať v zápase. Potom sa náš prejav zlepšil, mali sme aj šance, ale gól sme nedali," zhodnotil skúsený obranca Dominik Graňák, pre ktorého je to už dvanásty svetový šampionát medzi seniormi.



Podobný názor má aj iný bek Christián Jaroš. "V prvej tretine boli Rusi určite lepší, pretože my sme do duelu vstúpili s rešpektom. V druhej aj tretej časti to bol lepší hokej z našej strany, ale musíme využívať presilovky či ďalšie gólové príležitosti. Bez gólu sa totiž nedá vyhrať zápas. Marek Čiliak dnes opäť chytal výborne a nebyť jeho, mohli sme dostať ešte viac gólov," poznamenal 22-ročný košický rodák.

S výhrou Francúzov nerátajú

Slovenský tím na turnaji zatiaľ nazbieral osem bodov. V boji o štvrťfinále potrebujú v utorok pomoc od Francúzov. Slováci postúpia iba v prípade akéhokoľvek triumfu francúzskeho družstva nad výberom Švajčiarska, sami by potom museli zdolať Bielorusov. "Bola by paráda, keby to Francúzi zvládli, ale úprimne povedané, veľmi s tým nerátam," povedal Dominik Graňák.

"Všetci dúfame, že Francúzi zvíťazia nad Švajčiarmi a my zdoláme Bielorusov. V hokeji človek nikdy nevie, o všetkom sa rozhodne zajtra," povedal iný bek Christián Jaroš.



Smutný odchádzal do šatne útočník Michal Krištof. "Rusi na nás vyleteli a prvá tretina z našej strany nebola bohvieaká. V druhej a tretej sme však ukázali, že hokej hrať vieme a bod so Švédmi sme neuhrali náhodou. Nedali sme však góly a bez nich sa ťažko vyhráva," prezradil 24-ročný rodák z Nitry. "Rusi hrali v prvej tretine dobre, no my musíme byť aktívnejší. Je potrebné hrať jednoduchšie, aby nás súperi nezatlačili," dodal.

