Jaromírovi Jágrovi zapadol jazyk, jeho štart v ďalšom stretnutí je ohrozený

KLADNO 19. februára (WebNoviny.sk) - Český hokejista Jaromír Jágr je po zákroku Marka Sikoru z Havířova v poriadku. Na ľade mu po náraze do mantinelu zapadol jazyk, a utrpel tržnú ranu nad ústami, no nemá žiadne vážne poranenie. Potvrdilo to vyšetrenie v nemocnici v Kladne. Legendárny útočník napriek tomu zatiaľ je v doma v pokojovom režime. Jeho štart v stredajšom stretnutí druhej najvyššej českej súťaže v Českých Budějoviciach je neistý.

"Zatiaľ nepovedal, či bude hrať," uviedol podľa portálu idnes.cz hovorca HC Rytíři Kladno Vít Heral. Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL potrebuje odohrať v súťaži aspoň 15 zápasov, aby mohol Kladnu pomôcť v prípadnej baráži o postup do extraligy.





Zástupcovia Kladna sa chystajú podať oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov v spomínanom zápase, tí zákrok na Jágra nepovažovali za nedovolený. "Podľa trénerov boli v zápase ďalšie tri hraničné zákroky smerujúce na hlavu. Chceme, aby boli preskúmané," dodal Heral.

Krvavé zranenie Jágra ľutuje aj jeho pôvodca Marek Sikora. "Bol to veľmi nešťastný náraz. Asi tam narazil o hranu mantinelu alebo neviem. Veľmi ma to mrzí. Keď som ho potom videl, bolo to nepríjemné. Samozrejme, vedel som, o koho ide. A je jedno, či to je Jágr alebo niekto iný," povedal 31-ročný center. Jágrovi sa chcel ospravedlniť, ešte na to nemal príležitosť.

"Chcel som ho poklepať, ale okolo neho bolo veľa ľudí, takže to poriadne nešlo. Išiel do šatne a bol od krvi. Samozrejme, dúfam, že bude v poriadku a nebude z toho nič vážne," vyhlásil po zápase Sikora.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.