Jarjabek očakával Maďaričovu demisiu skôr, v prípade Kuciaka verí v úspech polície

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Dušan Jarjabek (Smer-SD) nemá ambíciu stať sa ministrom kultúry. Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá to konštatoval pre novinárov po štvrtkovom rokovaní mediálneho výboru. „Absolútne nemám túto ambíciu,“ povedal.

„Nehovorme o veciach, ktoré by boli, keby boli, v súčasnosti som tu. Myslím si, že vzhľadom na to, že som najdlhšie pôsobiaci predseda výboru v parlamente, tak túto prácu máme nejakým spôsobom odobrenú. Tento výbor mám strašne rád, je iný ako iné výbory a škoda kaziť niečo, keď to funguje,“ tvrdí.

Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) oznámil v stredu 28. februára na tlačovej besede, že podáva demisiu. Ľudsky sa nevie vyrovnať s vraždou investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Demisiu Maďariča neočakával

Jarjabek sa na otázku agentúry SITA, či vie o vhodnom kandidátovi, ktorý by nahradil Mareka Maďariča, vyjadril, že sa témou vôbec nezaoberá. „Toto je téma pre koaličnú radu a samozrejme pre užšie vedenie Smeru. Určite budú zvažovať rôzne aspekty z rôznych strán, musí to byť dôveryhodná osoba nielen pre Smer, ale aj pre koalíciu,“ povedal Jarjabek, ktorý nechce uvažovať o hypotézach.



Demisiu ministra kultúry podľa vlastných slov neočakával teraz, ale po jeho vystúpení na sneme v decembri 2017, keď na straníckej pôde po regionálnych voľbách predniesol svoje výhrady, vzdal sa funkcie podpredsedu Smeru-SD a zostal radovým členom strany.

„Je mi to úprimne ľúto preto, lebo som presvedčený, že minister Maďarič bol výborným ministrom kultúry, prejavil sa vo všetkých oblastiach nielen kultúry, ale aj v mediálnej legislatíve, veľmi veľa vecí sa pohlo dopredu a čo je najfantastickejšie na pôsobení ministra kultúry – že žiadna kultúrna inštitúcia počas éry ministra kultúry nezanikla,“ upozornil.

Verí slovenskej polícii

To, či by mali demisie podať aj minister vnútra Robert Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar, sa Jarjabkovi hodnotí ťažko. Mali by sa k tomu vyjadriť ľudia v príslušných kontrolných výboroch parlamentu. Jarjabek dôveruje polícii a myslí si, že sa im dvojnásobnú vraždu mladého investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej podarí vyšetriť.

Zdôrazňuje, že všetky podozrenia z údajných prepojení na organizovaný zločin treba najskôr vyšetriť. „Ja sa k tomu nevyjadrujem preto, lebo ja čakám a dôverujem orgánom činným v trestnom konaní a čakám, aké stanovisko k tomu prinesú,“ zdôraznil Jarjabek. Za prvoradé považuje, „aby táto strašná vražda bola vyšetrená preto, lebo to naozaj posúva Slovensko niekde inde, toto nie je naša kultúra, toto nie je slovenská kultúra takto vraždiť“.



Minister kultúry Marek Maďarič oznámil v stredu 28. februára na tlačovej besede, že podáva demisiu. „Každý normálny človek v štáte bol zasiahnutý a zhrozený z vraždy dvoch mladých ľudí. V pondelok policajný prezident vyslovil hypotézu, že vražda môže súvisieť s prácou novinára,“ uviedol Maďarič s tým, že jeho ako ministra kultúry vražda novinára stavia pred vážne otázky, ktoré sa týkajú médií i samotnej vraždy.

Maďarič zdôraznil, že demisia je jeho osobné rozhodnutie. Nevie sa ľudsky stotožniť s tým, že bol zavraždený novinár. V stredu ráno to oznámil premiérovi Robertovi Ficovi a demisiu osobne doručí prezidentovi SR v pondelok 5. marca. Maďariča teší, že za jeho pôsobenia nebola obmedzená sloboda médií.

Prvá vražda novinára

„Osobne som s médiami nepestoval nadštandardné vzťahy, ale ani nepriateľské,“ konštatoval a pripomenul jeho úsilie o verejnoprávnosť médií. Priznal, že verbálne atakovanie médií neprispelo vzťahom medzi politikmi a médiami. Maďarič zostáva členom Smeru. Uplatní si poslanecký mandát, v roku 2016 bol zvolený za poslanca NR SR.



Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači koncom minulého týždňa. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára. Do vyšetrenia prípadu sa vzdali svojich funkcií tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň a štátna radkyňa Mária Trošková. Ich mená sa totiž vyskytovali v článku, na ktorom Kuciak pracoval.

Venoval ho možnému zneužitiu eurofondov do poľnohospodárstva organizovaným zločinom a možným prepojeniam na štát. Situácia vyvolala napätie vo vládnej koalícii. V Moste-Híd tvrdia, že bez odchodu ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara nebude verejnosť vyšetrovaniu veriť.

