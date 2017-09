Janowicz definitívne nehrozí Slovákom, pokračuje na challengeri v Štetíne

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Poľský tenista číslo jeden vo dvojhre podľa postavenia vo svetovom rebríčku Jerzy Janowicz definitívne nehrozí domácim Slovákom v bratislavskom stretnutí 15. - 17. septembra pod odtiahnutou strechou Aegon arény v NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov.

Zvíťazil nad De Schepperom

V stredu zvíťazil 6:1, 7:6 (2) nad Francúzom Kennym De Schepperom v osemfinálovom 2. kole singla na antukovom challengeri v poľskom Štetíne a štvrťfinále je na programe až v piatok, čo už termínovo koliduje s daviscupovým duelom v slovenskej metropole.





Janowicz by mohol pribudnúť do kádra hostí, ak by prehral v Štetíne skôr v tomto týždni, ako pre agentúru SITA v nedeľu uviedol Nick Imison z Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Semifinalista Wimbledonu by na to potreboval odobrenie od supervisora ATP v Štetíne.

Nemusí byť prítomný na žrebe

Ak by Janowicz v stredu neuspel, do bratislavského súboja by sa napokon mohol zapojiť o to jednoduchšie, že podľa pravidiel Davis Cupu platných od tejto sezóny už by nemusel byť fyzicky prítomný vo štvrtok o 11.00 h v dejisku na žrebe programu,stačilo by jeho nastúpenie na zápasy počnúc piatkom.





Informoval SITA medzinárodný a športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu (STZ) Ľubomír Páleník na základe konzultácie s hlavným rozhodcom súboja v NTC Dimom Leifmanom z Izraela.

