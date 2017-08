Ján Mucha sa ešte nechystá do futbalového dôchodku, ponuku z Ruska odmietol

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) - Niekdajšia dlhoročná opora slovenskej futbalovej reprezentácie, brankár Ján Mucha, od začiatku sezóny 2017/2018 háji farby poľského prvoligového klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Presun do Ekstraklasy si zvolil po dvojročnej anabáze v Slovane Bratislava. S klubom z najmenšej obce na európskej prvoligovej mape podpísal 34-ročný gólman kontrakt na dve sezóny.

Ekstraklasa je ťažká súťaž

"Mal som aj ponuku z Ruska, dobrú ponuku, ale sedem hodín cestovania na Slovensko. V mojom veku, s mojou rodinou som už také nechcel. Záujem Temalice bol teda vhodným východiskom môjho ďalšieho brankárskeho života, keďže futbalových dôchodok je, dúfam, ešte ďaleko," povedal Mucha v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval:



"Tunajšiemu futbalu veľmi pomohlo Euro 2012. Štadióny, infraštruktúra, prostredie, to všetko sa posunulo na vyšší level. Ekstraklasa nie je Bundesliga či Premier League, ale je to ťažká súťaž, dobrá liga. Na zápasy chodí veľa ľudí, tí vytvárajú tlak na hráčov, a preto tí hrajú naplno."

V Nieciecze pôsobí aj kvinteto Muchových krajanov: Roman Gergel, Martin Mikovič, Patrik Mišák, Samuel Štefánik a Dávid Guba. "Všetci bývame v Tarnówe, asi 20 kilometrov vzdialenom meste, kde máme všetko, čo nám treba. Zápasy hráme doma v Niecieczi, kapacita tribún je dvojnásobok počtu obyvateľov. Ľudia chodia na pekný štadión radi," skonštatoval rodák z Belej nad Cirochou, ktorý v úvodných štyroch ligových kolách inkasoval trikrát a svojmu tímu pomohol k zisku 4 bodov (bilancia 1-1-2).

Slovo trénerovi Kozákovi platí

Jeden z hrdinov slovenského národného tímu v kvalifikácii o postup na MS 2010 v JAR, samozrejme, registruje vysoký počet gólmanov spod Tatier v Ekstraklase: "Je nás tu dosť, hneď v 1. kole sme hrali s Jagielloniou, za ktorú chytá Marián Kelemen. Dobrý kamarát. Sú tu aj Peškovič, Putnocký, Rusov, Kuciak, Kamenár, Polaček, hádam som na nikoho nezabudol. Slovenských brankárskych súbojov bude v Ekstraklase dosť. Svedčí to o tom, že máme dobrých brankárov, aj o tom, že poľské kluby vedia, kde majú hľadať kvalitu."

Bývalý brankár anglického FC Everton či Legie Varšava potvrdil, že slovo, ktoré dal trénerovi SR Jánovi Kozákovi, platí. "Že ak by ma kedykoľvek potreboval, som mu k dispozícii? Pamätám si to a stojím si za ním. Kozák je chlap na svojom mieste a Mucha takisto. Ak si dvaja chlapi niečo povedia a ešte aj verejne, je to zákon, na tom čas či okolnosti nič nemenia. Tréner vie, že som tu, vie, aké mám číslo a vie, že ak uváži moju nomináciu, kúpim si letenku a prídem. Moje slovo platí," uzavrel pre web SFZ Ján Mucha.

