Jahnátek nemôže garantovať nezávislosť regulačného úradu, tvrdí Galek a dúfa v jeho výmenu

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Najsilnejšia opozičná strana opätovne volá po nezávislom šéfovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS a experta strany pre energetiku Karola Galeka, súčasný predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek nemôže garantovať nezávislosť úradu.

„Všetci veľmi dobre vieme, bol to bývalý minister hospodárstva a potom minister pôdohospodárstva, poslanec, všetko za stranu Smer-SD. Práve na tomto poste dnes vykonáva naozaj iba tú funkciu capa, ktorý sa nejakým nedopatrením stal záhradníkom,“ povedal počas rozprk programovému vyhláseniu vlády Galek.

Predstava nezávislého regulačného úradu

Opozičný poslanec sa nádeja, že nová vláda Petra Pellegriniho, ktorá v pondelok večer získala dôveru parlamentu, vymení predsedu regulačného úradu na základe svojho programového vyhlásenia. V ňom sa totiž konštatuje, že "vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a jeden z dôležitých nástrojov podporujúcich udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a kvalitný život domácností. Z uvedených dôvodov bude vláda v súlade s právom Európskej únie a Slovenskej republiky vytvárať podmienky pre nezávislosť regulačného úradu pri plnení jeho úloh".



"Je to jedna vec v programovom vyhlásení vlády v časti energetika, ktorá ma mimoriadne potešila. Áno, je to to isté, čo už sa nachádzalo v tom programovom vyhlásení z roku 2016, ale predsa len odvtedy sme tu mali v zákone o regulácii jednu pomerne výraznú zmenu. Ja dúfam, že pokiaľ sa bude aj do budúcnosti uplatňovať práve táto časť toho programu, takže dôjde reálne k vytvoreniu nezávislého regulačného úradu", povedal Galek. Zároveň konštatoval, že minister hospodárstva prijal kritiku opozície a podľa Galeka sa bude snažiť v tejto oblasti urobiť nápravu.

Chaos s cenami energií

Expert liberálnej strany pre energetiku pripomenul zrekonštruovanej vláde minuloročný chaos s cenami energií. „Práve túto kauzu vtedy spôsobili dlhodobé zásahy do nezávislosti regulácie. Následne došlo k scenáru, ktorý neskôr aj Robert Fico veľmi trefne popísal slovami keď prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele. Práve tie dievčatá sa vymenili aj na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, postele sa oprášili, ale nedošlo k žiadnemu riešeniu príčiny,“ konštatoval Galek s tým, že nová vláda v programovom vyhlásení vlády v časti o energetike nezmenila ani jedno jediné slovo, ani jednu jedinú čiarku.



Bývalého poslanca parlamentu a bývalého ministra hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka vláda schválila na post predsedu regulačného úradu v lete minulého roka. Jahnátka odporučila vláde výberová komisia na základe výsledkov výberového konania.

Jahnátka do výberového konania nominovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), komisia ho vybrala spomedzi štyroch kandidátov. Osemčlenná výberová komisia bola zložená zo štyroch zástupcov ministerstva hospodárstva. Ďalšie štyri stoličky v komisii obsadili zástupcovia AZZZ, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a Združenia miest a obcí Slovenska.

