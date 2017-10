Jaguar Land Rover hľadá do nitrianskeho závodu tisíc nových pracovníkov

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia od pondelka začína s náborom nových pracovníkov. Do automobilového závodu v Nitre hľadá tisíc nových zamestnancov, pričom 800 pracovných pozícií je určených pre výrobných pracovníkov.

Pre automobilku už pracuje viac ako 500 zamestnancov, ktorí pôsobia priamo v nitrianskom závode, prípadne sú školení vo Veľkej Británii. Informovali o tom na tlačovej konferencii zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover.

Výstavba pokračuje

"Výstavba závodu pokračuje v súlade s našimi plánmi a postupne prebieha inštalácia výrobných technológií. Nastal ten správny čas rozšíriť naše rady o nových kolegov, s ktorými sa dôkladne pripravíme na výrobu našich prvých vozidiel na Slovensku," povedal prevádzkový riaditeľ Jaguar Land Rover Alexander Wortberg.





Do konca marca 2018 chce spoločnosť nájsť viac ako tisíc zamestnancov. Asi 800 pracovníkov by malo pracovať vo výrobni, ktorá by mala začať s prevádzkou do konca budúceho roka.

Skúsenosti nie sú nevyhnutné

"Okrem toho máme 230 otvorených pozícií pre manažérov, technikov, inžinierov a kvalifikovaný personál," uviedla riaditeľka ľudských zdrojov Nicci Cook.

Dodala, že predchádzajúce pracovné skúsenosti v automobilovom priemysle pritom nie sú úplne nevyhnutnou požiadavkou. "Počas posledných dvoch rokov sme začali budovať dodávateľskú sieť. Odhadujeme, že dodávateľská sieť vytvorí okolo 22 tisíc nepriamych pracovných miezd,"dodal Wortberg.

Automobilka ponúkne priemernú mesačnú mzdu v rozmedzí od 900 do 1 800 eur v závislosti od pracovnej pozície a skúseností. Súčasťou mzdy je trinásty plat, bonusy či príspevok na cestovanie. Medzi ďalšie benefity patria doplnkové dôchodkové, úrazové či životné poistenie.

