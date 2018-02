Jágr už trénoval s Kladnom, v extralige má striedavé štarty v Třinci

KLADNO 1. februára (WebNoviny.sk) - Legendárny český hokejista Jaromír Jágr okrem materského Kladna v prvej lige môže nastúpiť aj za extraligový Třinec.

"Oceliari" získali 45-ročného útočníka na striedavý štart. Cieľom Jágra je podieľať sa na návrate Kladna, ktorého je majiteľom, do najvyššej českej súťaže. Ak by Kladno nepostúpilo do baráže o najvyššiu súťaž, Jágr môže v sezóne pokračovať v extralige vo farbách Třinca.

Za Calgary odohral 22 zápasov

Legenda má v ostatnom období problémy s kolenom, nechýbala však na ľade vo štvrtok na tréningu Kladna. Jágr pripustil, že v najbližších dueloch nastúpi za Kladno len na jedno či dve striedania, aby si pripísal potrebné štarty. V opačnom prípade by nemohol hrať za svoj tím v play-off.





Ak chce najproduktívnejší Európan v histórii NHL pomýšľať na to, že by pomohol Kladnu vo vyraďovacej časti WSM ligy v boji o postup do najvyššej súťaže, musí podľa pravidiel predtým v základnej časti odohrať minimálne 15 stretnutí.

Jaromír Jágr v tejto sezóne v zámorskej NHL odohral za Calgary Flames 22 zápasov s bilanciou 1 gól a 6 asistencií. "Plamene" ho v nedeľu zaradili na listinu nechránených hráčov a po jeho službách nesiahol žiadny z konkurenčných tímov. Jágr hral za Kladno zatiaľ naposledy vo výlukovej sezóne 2012/2013.

Päťkrát získal Art Ross Trophy

Je možné, že jeho kariéra v kanadsko-americkej profilige definitívne je minulosťou. V NHL odohral dovedna 1733 zápasov základnej časti profiligy s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií.

Viac štartov nazbieral v minulosti už len Gordie Howe (1767), Jágr za ním zaostáva o 34 duelov. V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty. Stanleyho pohár získal dvakrát - v rokoch 1991 a 1992 s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť.

Päťkrát získal Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov. Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu.

